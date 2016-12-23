Fiyat Nedir?

Kökeni Arapçadan gelen fiyat; işletme ve iktisatta bir varlık, ürün ya da servisin değiş tokuş değeri olarak tanımlanıyor.

İş adamlarının özelikle pazarlama planı oluştururken kullandıkları dört değişkenden biri olan fiyat, pazarlamanın temel kavramları arasında yer alıyor.

Fiyatı etkileyen faktörler nelerdir?

Üretici: Kurumların belirledikleri üretim miktarı, üretim maliyetleri, yönlendirmeler ve kâr oranı fiyatı etkileme gücüne sahiptir.

Tüketici: Tüketicinin yaşam koşulları, yaş grubu, mesleği, kültür seviyesi, beklentileri ve benzeri sebepler ile yapacağı tercihler fiyatların oluşumunu etkileyen unsurlardandır.

Devlet: Devletin ekonomik, siyasi kararları ve vergi gibi unsurlar ürün fiyatı etkileyen önemli faktörlerdendir.

Arz-talep fiyatları nasıl etkiler?

Piyasada arz artarsa yani bir üründen fazla üretilirse fiyatlar düşer. Talep artarsa, kısaca ürünü satın alan tüketiciler çoğalırsa fiyat artar. Örneğin; yeni bir çamaşır makinesinin çıktığını farz edelim. Bu çamaşır makinesinden çok fazla üretilirse talep arzı karşılayamadığından fiyat düşer. Tam tersi durumda aynı çamaşır makinesini sınırlı sayıda arz edildiği yani üretildiğini düşünürsek arz talebi karşılayamadığı için fiyatlar yükselir.