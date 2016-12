Para hakkında en iyi 5 film Nedir?

The Wolf of Wall Street

Jordan Belfort, para kazanma hırsı ile kısa sürede CEO olur. Pek çok yatırımcıyı kandıran Jordon milyonlar kazanır ve hızlı yaşamı sonrasında ise tüm kazandıklarını kaybeder.

En iyi borsa filmlerinden olan 1987 yapımlı Wall Street, işletme bankeri olarak çalışan Bud Fox’u hayatını anlatıyor. Bud Fox, açgözlü olarak bilinen Wall Street çalışanı olan Gordon Gekko’nun etkisinde kalır. Asıl olaylar ise bundan sonra başlar. Fox, para kazanma hırsı ile pek çok düzmece olaya eşlik eder. Gekko ise Fox’u kanatları altına alır ve birçok taktik öğretir. Fox, son düzmece olay ailesini kapsayınca da vicdanının sesini dinler.

Assault on Wall Street

Assault on Wall Street filminde Jim karakteri başrolde yer alıyor. Jim ve karısı New Yorklu’dur. Jim bir ekonomik krizle birlikte her şeyini kaybeder. Her şeyini kaybeden Jim’e bir darbede eşinden gelir. Eşi de Jim’i terk eder. Bu olaylar sonrası Jim hayatını mahveden kişileri tek tek cezalandırmaya karar verir.

Rogue Trader

Hesap uzmanı Nick Lesson, bir takım problemlerin giderilmesi sebebiyle şirketi tarafından Jakarta’ya gönderilir. İlk zamanlarda Jakarta’da kumar oynamaya başlar ve her şey yolunda gider. Ardından ise finansal büyük bir çöküş yaşar.

Too Big To Fail

Too Big To Fail, Amerika’da 2008 yılında yaşanan ekonomik krize neden olan olayları ele alıyor. Filmde büyük şirketlerde kriz döneminde yaşananlar ve Amerikan Hükümeti’nin kendisini kurtarmak için gösterdiği çaba en küçük ayrıntılara kadar veriliyor.