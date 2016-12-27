Forex piyasasında emtialar ile paramı nasıl değerlendiririm?

Modern dünyanın yatırım şekli olan Forex piyasasının, ham petrolden soya fasulyesine kadar geniş yatırım ürünü çeşitliliğinin bulunması, yatırımcılara önemli avantajlar sağlıyor. Özellikle 2016’da Brexit ve Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından döviz kurlarında yaşanan ani yükseliş ve düşüşler yatırımcılara önemli getiri fırsatları sunuyor.

Forex piyasasında emtialar ile parasını değerlendirmek isteyen yatırımcıların öncelikle bilmesi gereken konuların başında “emtia fiyatlarının hangi faktörlerden etkilendiği” geliyor. Aslında emtia fiyatlarını tıpkı diğer yatırım araçlarında olduğu gibi, dünyada meydana gelen savaşlar, ekonomik ve politik çatışmalar, krizler, doğal afetler, mevsimsel değişimler etkiler. Fakat emtiayı özel olarak etkileyen özel faktörler bulunur. Örneğin iklim değişiklikler pirinç, soya fasulyesi, şeker gibi tarımsal emtiaları etkilerken; paladyum, bakır gibi endüstriyel emtiaları etkilemez.

Hangi emtia fiyatları hangi faktörlerden etkilenir?

Emtialar, değerli madenler, endüstriyel madenleri, tarım ürünleri, orman ürünleri, kimyasallar, enerji kaynakları gibi gruplara ayrılır. Tüm bu ürünlerin fiyatlarını temel anlamda arz-talep dengesi belirler. Altın, değerli madenler grubu arasında en çok işlem hacmine sahip olan yatırım aracıdır. Altın fiyatlarını ülkelerde meydana gelen olaylar, dolayısıyla döviz hareketleri etkiler. Yükselen enflasyon gibi durumlar altın fiyatlarının ne yönde oluşacağını belirler.

Yüksek olmayan fiyatlara sahip olan tarım ürünleri, düşük teminatlarda da yatırım yapma imkanı verir. Kahve, mısır, şeker, buğday fiyatlarında ve diğer tarım emtialarda ise küresel anlamda kuraklığın yaşanması, mevsimsel değişmeler etkilidir.

Enerji kaynaklarının, yani doğal gaz, kalorifer yakıtı, petrol fiyatlarını en çok etkileyen faktörleri de global ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskler olarak belirtebiliriz. Fakat bunların yanında emtiaların genel olarak arz-talep dengesinden etkilendiğini unutmamak gerekir.

Fiyat değişimlerinde ne yapılır?

Forex piyasası avantajları arasında bulunan çift yönlü yatırım özelliği, emtia ticaretinde değişen fiyatlar konusunda da yatırımcıya avantaj sağlar. Fiyatlar artarken de düşerken de yatırım yapılmasına olanak sağlayan bu özellik sayesinde, her iki durumda da getiri elde edilebilir. Örneğin; altın fiyatlarındaki düşüşü değerlendirmek için alış yönünde, yükseldiğinde satış yönünde işlem açabilme şansınız vardır.