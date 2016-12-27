Borsa günü nasıl kapadı? 27.12.2016

BİST-100 endeksi günü yüzde 0.43 düşüşle 76.699 seviyesinden tamamladı

Borsa İstanbul güne alımla başlamasının ardından 77.265 seviyesine kadar yükseldi ve bu seviyeden başlayan satışların etkisi ile 76.592 seviyesine kadar geriledi. Gün boyu negatif seyreden endeks günü yüzde 0.43 düşüşle 76.699 seviyesinden tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0.65 düşerken işlem hacmi 1.5 milyar TL oldu.