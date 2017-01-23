Global ekonomiye yön veren G20 zirvelerinden çıkan sonuçlar ülkelerin ve piyasaların gündeminde önemli bir yere sahiptir. Sonuçları ile dünya gündeminde önemli bir yeri olan G20 nedir?

G20, gelişmiş ve gelişmekte olan dünyanın en büyük ekonomilerine sahip 19 ülkenin ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun oluşturduğu birliğin adıdır. İngilizce Group 20’nin kısaltmasından oluşmuştur.

G20 ülkelerini Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, İngiltere, İtalya, Rusya, Suudi Arabistan, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Japonya, Kanada, Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu oluşturuyor. Avrupa Birliği’ne üye olan pek çok ülke ise G 20’de kendi adına değil grup olarak temsil ediliyor. Bu arada Norveç, İran, İspanya, Tayvan, İsviçre, ve Venezüella gibi ülkeler ise çok büyük ekonomik güce sahip olmakla birlikte G’0 ülkeleri arasında yer almıyor.

İlk G20 zirvesi 1975 yılında Fransa’da Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya başkanlarının bir araya gelmesi ile toplanmış daha sonra grup genişlemiştir. Zamanla G7, G22, G33 oluşturulmuş fakat üye sayısı artıkça etkinliğin gücü zayıflamıştır.

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G20 zirveleri kurulduğundan itibaren düzenli toplantılar yapılmaktadır. Yapılan toplantılar ülke başkanları düzeyinde üç kere gerçekleşmiş, diğer toplantılar maliye ve merkez bankaları başkanlarının katılımıyla gerçekleşmiştir. Düzenli olarak yapılan G20 toplantılarının amacı küresel çapta finansal istikrarın korunması ve geliştirilmesi yönündedir.

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