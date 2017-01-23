Ev eşyası nasıl ucuza alınır?

Para biriktirmenin en makul yollarından biri de alınan ürünleri ucuza getirmektir. Bu ürünlerin başında da ev eşyaları gelir. Peki, ucuza ev eşyası nasıl alınır? İşte ucuz ev eşyası almanın yolları:

Bir evin önemli parçalarından biri de eşyalarıdır. Eşya seçimini yaparken öncelikle mobilyanın modeli, malzemesi, garanti süresi, rengi, ölçüsü, satış sonrası servis hizmeti, teslimat tarihi, kurulumu, montaj malzemeleri, ürünün nasıl teslimat yapılacağı gibi unsurlara dikkat edilmelidir.

Ev eşyası seçiminden önce farklı markalardan ve mağazalardan fiyat almalısınız. Evinizin her odası için en çok gerekli olan eşyaların listesini yapmalısınız. Ürün seçimi yaparken ucuz diye kalitesiz ürünler tercih etmemelisiniz. Ucuz ama kaliteli ev eşyası alarak evinizi isteğinize uygun bir şekilde dekora edebilirsiniz. Satın alacağınız ürünler ile ilgili internetten bilgi toplamalısınız. Uygun ama kaliteli bir ürünü satın almak adına gerekirse birçok yeri araştırmayı ve gezmeyi göz ardı etmemelisiniz. Eğer İstanbul’da yaşıyorsanız mobilya konusunda oldukça şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Modoko, ev eşyası alışverişini yapabileceğiniz yerler arasında yer alıyor. Modoko’nun yanı sıra Masko sitesi 778 mağazadan oluşan bir mobilya kenti olarak geçiyor. Buradan da yatak odası, yemek odası, oturma odası ve birçok ev eşyasını ucuza bulabilirsiniz.

İkinci el ürünlere artık internetten ulaşmanız çok kolay. Çok paranız gitsin istemiyorsanız çeşitli markaların indirimlerini takip edebilir, az kullanılmış ama kaliteli ürünleri satın alarak evinizde harikalar yaratabilirsiniz. Eşya seçiminden sonra ise yerleştirme, renk uyumu dikkat edilmesi gereken diğer konular arasında yer alıyor.

İyi bir dekorasyon aynı zamanda şık bir görüntü yakalamanıza yardımcı olabilir. Ev dekorasyonunda ise dikkat etmeniz gereken bazı noktaları şöyle sıralayabiliriz;

Kendi tarzınızı oluşturun.

Az aksesuar kullanın ( kalabalık bir görüntünün her zaman gözü yorduğunu hesaba katarak seçiminizi ona göre yapın).

Odalardaki renk uyumuna dikkat edin.

Eşyalarınızı seçtikten sonra duvar rengine karar verin.

Klasik ama sade seçimler yapmaya özen gösterin.

Dekorasyonu zamana yayın.

Perde seçiminde tercihinizi kısa değil, uzundan yana kullanın.

Tablo asarken göz hizasını esas alın.

Eşyalara göre odaya küçük halı almayın.