‘Dolar 3,72’ye Düşebilir’ 23.01.2017

Geçtiğimiz hafta kapanışını Trump ile yapan piyasalarda dolar endeksi kan kaybetmeye başladı. Trump’ın açıklamalarını belirsizlik çerçevesinde değerlendirilirken gelişme kurdaki büyük gevşemenin mimarı konumunda. Yeni haftada ise Merkez Bankası’nın vereceği karar kurdaki yeni yönü belirleyecek. TCMB yılın ilk toplantısını 24 Ocak’ta gerçekeştirecek. Piyasa beklentilerinde ise büyük bir karmaşa hakim. Merkezin son sıkılaşma adımları ile ağırlıklı ortalama fonlama maliyetleri yüzde 9 seviyelerine kadar yükselmişti. Merkez bu toplantıda en azından koridoru fonlama maliyetine yaklaştırmak isteyebilir.

3.75 seviyesi ise kısa vadeli takip edilebilecek en önemli destek konumunda. Hareket eğer devam ederse geri çekilme 3.7200’de dinlenmek isteyebilir. Yukarıda ise 3.7820 direncinin üzerindeki fiyatlamalar yeni yükselişleri beraberinde getirebilir.

Kaynak: Işık FX