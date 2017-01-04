Gann Analizi Nedir?

Borsa ve Forex piyasasında kullanılan Gann Analizi, grafiksel yaklaşımı fiyatların geometrik şekilleri ve onların oluşturduğu açılara uygun hareket ettiği düşüncesi üzerine kurulmuştur. William .D. Gann tarafından oluşturulan Gann Analizi, geleneksel grafik kavramlarına dayanır. Gann, analiz yöntemini oluştururken, gelecekteki direnç ve destek bölgeleri olarak tarihsel zirveleri ve tabanları baz aldı. Analizinde kırılan bir direncin destek ve kırılan bir desteğin de direnç haline dönüştüğünü özellikle vurgulayan Gann, kardinal kareler, fiyat ve zamanın karelerinin alınması ve geometrik açılar gibi orijinal kavramlar ortaya çıkardı.

Gann analizinde, piyasanın gelecekteki dönüşü için takvim günü sayımına ulaşabilmenin bir yolu, önemli zirvelerden ve tabanlardan ileriye doğru 30, 90, 120, 180 ve 360 günlük zaman aralıklarını kullanmaktır. Bu da ileriye doğru olan takvim günleri, piyasanın gelecekteki dönüşlerini önceden belirlenmesine olanak sağlar.

Gann, kuramının temellerinin önemli bir bölümünü oluşturan zaman ve fiyat biçimlerinin birleştirilmesinde, bu her ikisi arasında belirli bir oransal ilişki görmektedir. Zirveleri veya tabanları bulabilmek için Gann’ın kullandığı yöntemlerden biri de, fiyat ve zamanın karelerinin alınmasına dayanmaktadır.

Gann zaman dilimleri

Gann 3 zaman dilimine önem vermiştir. Bunlar:

-Ana tepe ve diplerin oluştuğu tarihten yola çıkılarak bu zaman seviyelerinden bir sene sonraki dönemlerin önemli olduğu;

-Ana tepe ve dip oluşumunun ardından ay sonra yeni bir dönüş olabileceğini belirtmiştir.

-Fiyatlardaki tepki niteliğindeki veya trend özelliğindeki hareketlerin 10-14 gün arasında olabileceğini bunun dışına sarkmalarda ise 28-30 gün arasının beklenmesi gerektiğini söylemiştir.

Zaman döngüleri üzerinde çalışırken belirlenen zaman hedefi geçildiğinde dikkatli olunması ve yeni bir trendin beklenmesi gerekir. Güçlü çıkışlar her zaman uzun süren taban oluşumlarının ardından gelir. Zaman hedefleri olarak; tepe ve diplerin 49 gün(7 hafta) veya 45 gün de oluşmasını beklenmelidir. Bu süre bir yılın sekizde biridir. Bu sürede oluşmayan tepe ve diplerin daha uzun bir süre içinde yani 90-98 gün veya 120-135 gün arasında oluşması beklenmelidir. Ayrıca tepe ve diplerin ardından geçen bir iki ve üç sene zaman hedeflerine de dikkat edilmesi gerekir.