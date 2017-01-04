Piyasalar güne nasıl başladı? 04.01.2017

Asya hisse senetleri, dün açıklanan verinin ABD ekonomisine olan güveni artırması ve tatilden dönen Tokyo traderlarının düşük yen ile birlikte dört gün süren düşüşü tersine çevirmelerinin etkisiyle değer kazandı.

Japonya hisse senetleri, yendeki kayıpların sürmesinin desteği ile, Topix Endeksi’nin 2017 yılının ilk işlem gününde yüzde 2’nin üzerinde değer kazanması ile birlikte Asya’daki kazançlara öncülük etti. Standard & Poor’s 500 Endeksi (S&P 500) Salı günü, ABD imalat sektörünün genişlemesi ile birlikte, son dört haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirirken, dolar kazançlarını artırdı. Petrol, ABD stok verileri öncesi, Salı günkü kaybının bir kısmını geri aldı. Avustralya ve Güney Kore hisseşeri yatay seyrederken, Hong Kong hisseleri düştü.

Küresel hisse senetlerindeki ralli, ABD, Çin ve Avrupa’dan gelen verilerin küresel büyümeye ilişkin iyimserliği güçlendirmesinin etkisiyle yeni yıla yayıldı. Traderlar, seçilmiş Başkan Donald Trump’ın politikalarının dünyanın en büyük ekonomisi için istenmeyen sonuçlara yol açabileceği yorumunda bulunan eski Hazine Bakanı Lawrance Summers ve Amerika’nın 45’inci başkanının 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana görülmeyen küresel istikrarsızlık seviyesine katkıda bulunabileceğini kaydeden Eurasia Group analistlerinden gelen olumsuz değerlendirmeleri dikkate almamış görünüyor.

Seattle’da Russell Investments Ltd. stratejisti Paul Eitelman, Bloomberg Radio’da Asia Daybreak programına yaptığı değerlendirmede, “Piyasalar, maliye politikası umudu nosyonuna dayanarak oldukça güçlü bir ralli gerçekleştiriyor, ancak 2017’nin realitesine ve Trump’ın başkanlığının aslında ne olduğuna yaklaşırken, mali hayalkırıklığına ilişkin bazı riskler var,” dedi ve “Bu noktada herhangi bir hayalkırıklığı piyasalar için aşağı yönlü riskin bir kaynağı olabilir. Bu nedenle biraz temkinliyiz” şeklinde görüş bildirdi.

Hisse Senetleri

*MSCI Asya Pasifik Endeksi Tokyo saati ile 11:30’da yüzde 0.9 yukarıda seyrediyordu. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi fazla değişmezken, Güney Kore’de Kospi Endeksi yüzde 0.1’den az geriledi. Yeni Zelanda’da S&P/NZX 50 Endeksi yüzde 0.6 yükselirken, Avustralya’da S&P/ASX 200 Endekisi yüzde 0.1’den az çıkış gerçekleştirdi. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0.2 geriledi.

*Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları, gösterge endeksi Salı günü yüzde 0.9 yükselerek 2,257.83 puana çıktı. Endeks 2016 yılında yüzde 9.5 yükseldi.

*Japonya’da Topix ve Nikkei 225 endekslerinin her biri yüzde 2.2 yükselerek, 2013’ten bu yana en iyi yılın ilk günü performansını gösterdi. Topix Endeksi 2016 yılında yüzde 1.9 düştü ve son beş yılda ilk kez yıllık bazda geriledi.

Para Birimleri

*Dolar Endeksi Salı günü yüzde 0.5 yükseldi ve daha önce Aralık 2002’den bu yana en yülsel seviyesini gördü.

*Yen dolar karşısında yüzde 0.3 düşerek 118.07 seviyesine geldi.

*Güney Kore wonu yüzde 0.5 düştü.

*Avustralya doları ABD doları karşısında yüzde 0.1 yükselerek 72.29 seviyesine geldi.

Emtia

*Ham petrol, varil başına 55 doların üzerine çıkarak 6 Temmuz 2015’ten bu yana en yüksek seviyesine yükselmesinin ardından yüzde 2.6 düşüşle 52.33 dolardan kapanması sonrası yüzde 0.6 değer kazandı. Vadelikontratlar geçen yıl yüzde 45 yükseldi.

*Altın Salı günü New York’ta yüzde 1 yükseldikten sonra yüzde 0.1 geriledi.

Kaynak: Bloomberg HT