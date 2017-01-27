Google Finans Servisi Nedir?

Arama motoru Google’ın Finans Servisi, dünyanın önde ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’ de de hizmet veriyor.

Teknoloji devi Google’nın Finans Servisi ile finans haberleri, fon verileri, borsa haberleri, kur değerlerini takip etmek mümkün.

Dünyanın yanı sıra Türkiye’de de aktif olan Google Finans Servisi, finansla ilgilenenlerin yakından takip edebileceği güvenilir kaynaklar arasında yer alıyor. Kullanıcılar Google Finans Servisi üzerinden şirketlerle alakalı haber ve makaleleri Google Haberler, Google Blog servislerinden doğrudan aratabilir. Özellikle borsada işlem yapan yatırımcılar Borsa İstanbul’da olup bitenleri, Google Finans aracılığı ile anında öğrenebilir. Ayrıca Google’nın 2006 yılında hizmet vermeye başladığı Google Finans Servisi ile Türkiye’deki hisse senetlerinin dışında dünyanın en popüler borsa endekslerini de izleyebilirsiniz. Örneğin; Nasdaq, Dow Jones, S&P 500, Cac ve Nikei takip edebileceğiniz dünyanın en popüler endekslerdendir.

Kullanıcılarına pek çok özelliği bir arada sunan Google, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Alphabet şirketine bağlı olarak faaliyetini sürdürmeye başlayan Google’ın bundan sonraki süreçte yapacakları tüm dünya tarafından merakla bekleniyor.