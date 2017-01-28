Bütün harcamalarınızı kredi kartı ile yapmaya başladınız, sadece asgarisini mi ödüyorsunuz? İşte karşınızda kredi kartınızı yanlış kullandığınızı gösteren 5 işaret

Günümüzün para biriktirme konusunda insanlığın en büyük engeli olan kredi kartları doğru kullanıldığı zaman hayatı önemli ölçüde kolaylaştırırken, dikkatsiz olarak kullandığı zaman büyük sıkıntılar yaratıyor. Ödenemeyen borçlar, limitleri arttırılıp risk haline gelen kredi kartları, haciz dosyaları, yaşanan maddi sıkıntılara baktığımızda birçok insanın kredi kartını kullanmayı bilmedi sonucu ortaya çıkıyor.

Kredi kartı borçlarınız yüzünden iflas bayrağını çekmek istemiyorsanız, aşağıdakilere dikkat etmelisiniz

Borcunuzun asgarisini ödüyorsanız!

Kredi kartınızdaki borcun tamamını ödemek yerine asgarisini ödemeyi tercih ediyorsanız, boş yere bankaya faiz ödemek durumunda kalıp, durduk yere borcunuzun katlanmasına yol açtığınızı da bilmelisiniz. Bu durumun önüne geçmek için bankanızla görüşüp, kartınızı kapattırdıktan sonra kalan borcunuzun taksitlendirebilirsiniz.

Kredi kartı borcunuzu geç ya da eksik yatırıyorsanız!

Kredi kartı borcunuzu gününde ve tam olarak yatırmıyorsanız, bu konuda yapabileceğiniz en büyük hatalardan birini yapıyorsunuz demektir. Çünkü her iki durumda da banka borç üzerinden işlem yapmakta, yani faiz uygulamaktadır.

Kredi kartı borcunuzu yine kredi kartı borcuyla kapatıyorsunuz!

Bir kartınızdan nakit avans çekip, bu parayla diğer kartınızın borcunu ödüyorsanız, kendinizi hiç istemeyeceğiniz maddi çıkmazlar içerisine sokmak üzeresiniz demektir.

Gün geçtikçe artan borçlarınız yüzünden kara kara düşünüyorsunuz!

Kredi kartı ile yaptığınız harcamalara bir sınır getirin ve mümkünse hiç kullanmamaya çalışın. Bu şekilde her ay yaşadığınız kredi kartı ekstresinde yüzleşmek zorunda kaldığınız borç yükünüzü dizginlemiş olursunuz.

Ne kadar borcunuz olduğunu saklıyorsunuz!

Eşinizden, annenizden, babanızdan ya da finansal sorumluluğu paylaştığınız herhangi birinden borcunuzu saklıyor ve ne kadar borcunuz olduğuna dair sorulan soruları geçiştirmeye çalışıyor veya bu sorulara doğru cevap vermiyorsanız sizde kredi kartınızı yanlış kullananlardan birisisiniz demektir.

Eğer bu beş davranıştan ikisini yapıyorsanız bir an önce önlem almalısınız…