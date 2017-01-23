Farklı sektör ve şirket çeşitliliği sayesinde farklı stratejilere de açık olan hisse senetleri, yatırımcılar açısından karlı bir yatırım enstrümanı olmaya devam ediyor. Halka açılan şirketlerin çıkarttığı bir kıymetli evrak olan hisse senetleri, portföyünüzü büyütmek için en iyi seçeneklerden biridir. Kardan pay almanıza olanak sağlamasının yanında, oy kullanma hakkı ve yönetime katılma gibi özellikleri de bulunan hisse senetlerinde alım-satım yaparak yatırımlarınızı kolayca değerlendirebilirsiniz. Peki, ama nasıl?

Hisse senedi alımları fiziksel bir ortamda gerçekleşmez. Açacağınız bir yatırım hesabı ile banka veya aracı kurum vasıtasıyla işlemlerinizi gerçekleştirirsiniz. Farklı yatırım alternatifleri arasından seçim yaparken dikkatli olmak, analiz ve yorumları iyi değerlendirmek gerekir. Profesyonel yatırım uzmanlarından alacağınız destek, size bu konuda yardımcı olsa da, hisse senedi alım-satımı konusunda temel kavramlara hakim olmanız, daha sağlam adımlar atmanıza olanak sağlar.

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Hisse senedi fiyatları nasıl belirleniyor?

Hisse senedi alım satım emri vereceğiniz zaman hisse senedi fiyatlarını iki şekilde görürsünüz. Limitli fiyat, yatırımcı tarafından belirlenen fiyat türünü ifade ederken, serbest fiyatlı emirde ise müşteri aracı kurumu serbest bırakır.

İnternetten hisse senedi nasıl alınır?

Hisse senedi alım-satım işlemlerini artık internetten yapmak çok kolay. Çünkü borsa hisse senedi alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için tek ihtiyacınız olan bir internet bağlantısıdır. Nerede olursanız olun fark etmez, pratik bir şekilde emrinizi verir, zaman kazanırsınız. Bankaların ya da aracı kurumların e-şubeleri vasıtasıyla yapabilirsiniz.

Organize borsaların yanı sıra Forex piyasasında da hisse senedi yatırımı yapabilirsiniz. Global finans piyasası Forex, haftanın 5 günü 24 saat boyunca açık bir piyasadır. Forex’te internet aracılığı ile dilediğiniz her yerden dünyanın önde gelen hisse senetlerinde tek tıkla alım-satım işlemi gerçekleştirmeniz mümkün!

Forex piyasası hisse senedinin dışında endeks, döviz, petrol, altın, gümüş, bakır ve daha birçok yatırım enstrümanında işlem yapma imkanı sunuyor. Bunları yapmak için de piyasanın işleyiş şeklini iyice öğrenmelisiniz. Aracı kurumların ücretsiz eğitimlere katılarak, Forex hakkında merak ettiğiniz tüm sorulara yanıt bulabilirsiniz. Eğitimler dışında videolar ve kitaplar Forex’i öğrenmenize büyük katkı sağlayabilir. Forex piyasasını öğrendikten sonra demo hesap açarak bir yandan da kendinizi test etme imkanını yakalayabilirsiniz. Demo hesapta tecrübe kazandığınıza inandıktan sonra da gerçek hesap açarak piyasanın avantajlarından faydalanabilirsiniz.