iPhone şifresi nasıl kırılır ve sıfırlanır?

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’nin öldürülmesinden sonra suikastçının üzerinden çıkan iPhone 4’ün 4 haneli ekran şifresinin kırılamadığı için içerisindeki bilgilere ulaşamayan yetkililer, Apple’dan şifre kırılması için yardım istedi.

Peki, gerçekten iPhoneların şifresi kırılamıyor mu? Ekran şifresini unuttuğumuz zaman ne yapabiliriz sorusunun cevabını anapara.com olarak sizin için araştırdık.

Şifreyi unutursanız yapmanız gerekenler

Eğer, iPhone’da eğer cihazınıza bir şifre koyduysanız, kilit ekranını açabilmeniz için tekrar şifreyi girmeniz gerekir. Fakat, cihazınızdaki kilit ekranının şifresini unuttuysanız da iPhone’unuzu kullanamazsınız. Hatta kilit ekranındaki şifreyi üst üste altı kez yanlış girerseniz, telefonunuz bir süreliğine kendisini kilitleyecektir.

Şifreyi unutursanız, ilk yapmanız gereken iPhone’u kurtarma moduna almak ve iPhone’u sıfırlayarak böylece temizlemektir. Ancak bu yöntemle şifreyi kırabildiğiniz gibi iPhone’daki tüm yedeklerinizin de kaybolacağını aklınızdan çıkarmayın.

iPhone şifresi nasıl kırılır?

iPhone’unuzdaki şifreyi kırabilmek için cihazınızı kurtarma moduna geçirip Apple’ın bir uygulaması olan iTunes’a bağlayarak en baştan kurulum yapmalısınız. Sıfırlama işlemini yaptıktan sonra eğer bir yedeğiniz varsa bu yedeği iPhone’nunuzu tekrar kurabilirsiniz.

Eğer daha önce iPhone’u bir bilgisayara bağladınız ve eşleme yaptıysanız işiniz daha kolay olacaktır çünkü verileriniz kaybolmayacaktır. Ancak bu işlemde de yine de rehberiniz sim kartınızda değilse rehberinizi kaybedebilirsiniz.

Adım adım açıklamak gerekirse;

İlk olarak iPhone‘u kablosuyla birlikte bilgisayarınıza bağlayın

Bilgisayarınızdan iTunes‘ı açın.

iTunes’ın otomatik olarak bir eşzamanlama yapması gerekiyor ve böylece yedek oluşturacaktır. Ancak otomatik eşzamanlama yapmazsa iTunes’da sol üst köşeden iPhone simgesine basın ve ardından açılan ekranda “Şimdi Yedekle” düğmesine basarak yedekleyin.

Daha sonra “iPhone’a Geri Yükle” düğmesine basın.

Geri yükleme işlemi biraz zaman alacaktır. Geri yükleme işi bittikten sonra şifreniz sıfırlanmış olacaktır.

iPhone sıfırlanmadan şifre nasıl kırılır?

iPhone’nunuzu sıfırlamadan, kilidini açmak için yapmanız gerekenleri adım adım açıklarsak;

iPhone’un kilidini açmak için kaydırın ve ardından “Vazgeç” e basın. Arkasından, parmağınızı “Home” a uzun süre basılı tutun ve Siri devreye girdiği zaman “Saat Kaç” diyerek saati göstermesini sağlayın.

Siri size saati gösterdiği zaman, Saat resminin üzerine tıklayın ve açılan ekranda sağ üst tarafta bulunan “+” simgesine basarak yeni bir saat eklemeyi deneyin ve adına bir kullanıcı adı yazın. Çıkan ekrana yazdığınız kullanıcı adına uzun tıklayın ve “Paylaş” çıktığı zaman “Paylaş” a basın. Daha sonra paylaş kısmında “Mesaj olarak” ı seçin ve göndereceğiniz kişi yerine yazdığınız kullanıcı adına daha önce yazdığınız kullanıcı adını yeniden yazın ve “Yeni Kişi Yarat” a basın düğmesine basın. Ardından da “Fotoğraf Ekle” diyerek fotoğraflara gidin. Fotoğraflara giriş yaptıktan sonra “Home” tuşuna basarsanız veya “Vazgeç” düğmesine basarsanız şifreye girmeden iPhone’a erişmiş olacaksınız.