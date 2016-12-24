Konut hesabı nasıl açılır?

Konut hesabı açarak siz de hayalinizdeki evin sahibi olabilirsiniz. İşte konut hesabı hakkında bilinmeyenler…

Konut hesabı nedir?

Gerekli tüm şartların sağlanması halinde bireylerin konut sahibi olmasına olanak tanıyan hesap türüdür.

Konut hesabı hakkında bilinmesi gerekenler

Konut hesabı açmak için bankalara gidip başvuru yapabilirsiniz. Tabii bu hesabın birçok ayrıntısı var. O ayrıntılar ise şöyle;

Birikimlere 15 bin lira devlet desteği

Konut hesabınızdaki birikimlerinize yüzde 20’ye varan oranda devlet katkısı sağlanacak. Devlet katkısının da birikime eklenmesi konut hesabını daha da cazip hale getirdi Burada bilinmesi gereken ise; devlet desteğinin 15 bin lirayı geçemeyecek olmasıdır.

Konut satın aldıktan itibaren 6 (altı) ay içinde bankaya başvuru yapılarak konut hesabından faydalanabilecek. Tüm bilgi ve belge kontrolünün ardından 2 ay içerisinde hesabın olduğu bankadan para çekilebilecek.

Devlet desteğinden faydalanmak için gerekeli şartlar neler?

“5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamına girenler hariç olmak üzere devlet katkısı ödemesine hak kazanmak için gerekli şartların tamamını sağlayan Türk vatandaşlarının sisteme dahil olmak için nüfus cüzdanlarıyla Türkiye’de kurulu mevduat veya katılım bankalarında TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırması gerekiyor. Konut hesabının açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli taşınmaz mal sahipleri adına konut hesabı açılamayacak.”

Kimler konut hesabından faydalanacak?

18 yaşı doldurmuş bir T.C vatandaşı yalnızca bir konut hesabı oluşturabilecek. Bu yaştan küçükler olanlar için de veli ya da vasis şartı esas alınacak.

Konut hesabı sisteminde ne kadar kalmak gerekiyor?

Konut hesabı sisteminden faydalanmak için bankada hesap açtırmak yeterli değil! Sistemde en az 3 yıl kalarak, düzenli ödemeler yapmak gerekiyor.

Konut hesabından para çekmek mümkün mü?

Ödemelerinizi düzenli yaparsanız bir dönem içerisinde en fazla 2 kez çekim hakkınız olacak. Eğer belirlenen şartların herhangi birini ihlal ederseniz hesap, konut hesabı statüsünden çıkacak.

Konut hesabından yararlanmak için en az ne kadar para yatırılmalı?

Konut edim tarihinden önce en az 3 yıl boyunca, aylık en düşük 250, en yüksek ise 2 bin 500 lira yatırmanız şartı bulunuyor.

Ödemeler nasıl olacak?

Konut hesabında ödemek takvimi şu şekilde; 3’er aylık (3 ayda bir en az 750, en fazla 7 bin 500 TL)