IPSA Santiago – IPSA Endeksi

IPSA Santiago Endeksi – IPSA

İspanya Borsası Santiago Stock Exchange 1893 yılında kurulmuştur, hisse senetleri, tahviller, opsiyon ve futures kontratları, emtialar dahil olmak üzere çok geniş yelpazede finansal ürün İspanya Borsası bünyesinden işlem görmektedir. İşlem saatleri, işlem gören ürünler ve T+2 uygulaması ile Borsa İstanbul’un işleyişi benzer özellikler içermektedir.

Santiago Borsası’nda üç temel endeks yayınlamaktadır. IGPA endeksi işlem hacmi en yüksek 100 hisseyi, Inter 100 endeksi, dış piyasalarda listelenen 10 ana Şili hissesini göstermektedir.

Santiago Stock Exchange endeksi IPSA Santiago de chile, işlem hacmi en yüksek ve en likit 40 hisse senedinden oluşmaktadır. Endeks 1977 yılından beri hesaplanıyor ve üç ayda bir yenileniyor. Forex piyasasında IPSA Santıago de Chile endeksi IPSA kodu ile işlem görmektedir.