Erkekler kadınlar kadar olmasa da iyi görünmek açısından bakım yaparlar. Peki, bu bakım nasıl yapılmalı ve nelere dikkat edilmeli? İşte erkekler için 11 bakım önerisi

Erkekler kadınlara bakım konusunda bir hayli serzenişte bulunur. Fakat bakımlı olmak hiç de zor değil özellikle de erkekler için.

Bir erkek ne kadar yakışıklı olsa da bakım yapmıyor ve temiz değilse bu onu diğerlerinden geri planda tutar. Dış görünüşünüzle dikkat çekmek ve gözlerin her daim üzerinizde olmasını istiyorsanız aşağıdaki bakım önerilerini uygulamalısınız.

Bakımlı erkek olmanın 11 yolu

1.Bir yere yetişmeye çalışırken tıraş kreminizin bitmiş olduğunu fark ettiyseniz yerine kullanabileceğiniz en uygun seçenek; saç kremidir.

2.Jilet kesikleri ve tahriş olan cildinizin sağlıklı ve pürüzsüz görünmesi için tıraş losyonu kullanmayı alışkanlık haline getirmelisiniz.

3.Kız arkadaşınız bıyıklarınızın sert olduğundan mı şikâyetçi? Bıyıklarınızın yumuşamaları için kuru saçlarda kullanılan kremleri tercih etmelisiniz.

4.Saçlarınızı çeşitli nedenlerle ihmal ettiyseniz her ay düzenli saç bakımı yaptırmalısınız.

5.Saç kurutma makineleri saçınıza zarar vermenin yollarından biridir. Olabildiğince saçlarınızın kendi kendine kurumasını beklemelisiniz. Saçlarınızı ellerinizle havalandırarak kurutabilirsiniz. Sık sık aynada saçlarınızı kontrol etmekten çekinmemelisiniz. Böylece bakımlı ve gür saçlarınız olabilir.

6.Bakımlı eller için el losyonu kullanmak, ellerin temiz, bakımlı ve yumuşak olması tamamen erkeksidir meraklanmayın.

7.Sevgilinize hoş görünmek istiyorsanız manikür ve pedikür yaptırabilirsiniz. İnsanlar bu duruma ne der diye düşünmemelisiniz. Erkeklerde en az kadınlar kadar bakımlı olabilir.

8.Tıraş öncesinde yüzünüzü ılık su ile yıkamak cildinizi yumuşatır ve tıraşa hazırlar.

9.Cildinizi her gün en az iki defa temizlemelisiniz.

10.Tıraş sonrasında nemlendirici kullanarak böylelikle tıraş esnasında tahriş olan cildinizin yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

11.Erkeklerin genelde yaz aylarında yüz ve vücut renkleri birbirinden farklı olur. Çünkü tıraş oldukları için yüz bölgeleri daha fazla yanar. Bu sebeple güneşe çıkmadan önce kesinlikle güneş koruyucu kremler kullanmalısınız.