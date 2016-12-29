Son günlerin en çok merak edilen kelimelerinden biri de kayyum. Peki, nedir kayyum? İşte kayyuma dair merak edilenler…

Kayyum Nedir?

Sık sık dile getiren kayyum Arapça kökenli bir kelimedir. Kayyumun anlamı ise; belli bir işin yapılması ya da bir malın yönetilmesi için görevlendirilen kişidir. Genellikle usulsüzlüğün tespit edildiği özel kurumlara devlet tarafından el konulduktan sonra bu kurumu yönetmesi için kayyum atanır.

Kayyumun görevleri nelerdir?

Kayyumun yetkileri ve görevleri mahkeme tarafından belirlenmektedir. Fakat kayyumun yetkileri atanmasına neden olan durumlarla sınırlı olmakla beraber görev yetkileri geçicidir. Eğer belli bir iş için kayyum ihtiyacı doğarsa yetkisi, görevi ve kalacağı süre bu iş doğrultusunda tayin edilmektedir.

Bir kurum ya da kuruluşun suç unsuru mahkeme kararıyla kesinleşene veya söz konusu kuruluşun suçsuzluğu ispatlanana kadar bulunduğu şirketi ve kurumu yönetmek kayyumun görevleri arasında yer almaktadır. Kayyum olan kişi bu hususta yeni yönetimi belirlemek, suçlamalara konu olan faaliyetler varsa bunları sonlandırmak, her türlü kararı alarak uygulamaya geçirmekle yükümlüdür.