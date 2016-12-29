Yakın İzleme Pazarı (YİP) Nedir?

Gözaltı Pazarı olarak da bilinen Yakın İzleme Pazarı (YİP), Borsa İstanbul bünyesinde W sembol kodunda hisse senedi piyasası pazarları altında hizmet vermektedir. Hisse senetleri, BIST’te işlem gören bazı şirketler zaman zaman hisse senedi işlemleri ile ilgili olağan dışı durumlarla zaman zaman karşılaşabilmektedir. Oluşan bu durum nedeniyle de, şirketin mevcut düzene uyum sağlayamaması ve kamuyu bilgilendirememesine neden olabilmektedir. Örnek olarak senetleri hisse senedi piyasasında işlem gören şirketlerin, yatırımcıları ilgili zamanda kurallara göre uygun bir şekilde bilgilendirmemiş olmaları, hatalı veya eksik bilgiler vermiş olmaları sonucunda yatırımcıları mağdur etmeleri söz konusu olabilir.

Bu durum, BİST’te bu tarz hisse senetlerinin gözetim, denetim ve inceleme altına alınmasına sebebiyet vermektedir. Eğer bu hisse senetlerinin Borsa İstanbul Yıldız ve Ana gibi pazarlardan çıkarılması durumunda ise yatırımcıların haklarının korunması ve kamu yararı gereği bu hisse senetlerinin sürekli gözetim, denetim altında tutulması gereklidir. Dolayısıyla Yakın İzleme Pazarı (YİP), hisse senetlerin izlemeye alındığı, yatırımcıları devamlı olarak zamanında bilgilendirmelerinin sağlandığı ve söz konusu şirkete yatırım yapmış yatırımcıları sahiplerine likidite olanağı sağlandığı bir Pazar olarak kurularak hizmet vermektedir. Bu gözetim ve inceleme durumu, yatırımcıları oluşabilecek olası negatif riskleri karşı önlemekle birlikte, yatırımcıyı koruma amacı taşır.

Yakın İzleme Pazarı İşlem saatleri

Yakın İzleme Pazarı, eski adıyla Gözaltı Pazarı ilk olarak 4 Aralık 1996 yılında faaliyete geçmiştir. IMKB döneminde bu Pazar içerisinde işlem gören hisse senetleri hafta içinde sadece 14:00-15:00 saatleri arasında işlem görmekteydi. Daha sonraki yıllarda bu süre özellikle son yakın dönemde normal günlerde ikinci tek fiyat seans saatleri olan 14:00-17:40 arasında işlem gördü. Son olarak en yeni düzenlemeler sonucunda Yakın İzleme Pazarı (YİP), Borsa İstanbul döneminde diğer pazarlar gibi 09:15-17:40 arasında işlem görmektedir.