Mil puanlarınızı nasıl harcarsınız?

Kazanılan mil puanlarının harcanması büyük bir keyifle yapılıyor. Hele de yolculuktan alışverişe kadar kullanıldığı yerler genişletildiğinde.

THY’nin online satış markası olan Shop&Miles markası ile sunduğu kredi kartlarının kazandırdığı mil puanlar bugüne kadar yolculukta harcanırken bugün çok daha fazla kullanım alanına sahip. Mil puanların harcanması konusunda en çok merak edilen mil puanların nasıl harcanacağı.

Shop&Miles kullanıcıların kazandıkları mil puanlarını nasıl harcayacak?

Mil puanlarının harcanması aslında çok basit bir de o kadar keyifli fakat mil puanlarının nasıl harcanacağını anlatmadan önce mil puanı nasıl kazanılır üstünde durmak istiyorum.

Mil puanı nasıl kazanılır?

THY’nin online satış markası Shop&Miles kredi kartınızla yapacağınız alışverişlerinizden mil programı gereği mil puan kazanırsınız. Mil puan kazandıran programın amacı ise kullanıcılarına alan vergisi olmadan, istediği hava limanından dilediği kadar bedava bilet alma hakkını kazandırmaktadır. Ayrıca ödül bilet, refakatçi kartı bileti, Star Alliance üyesi tüm hava yolları uçuşları da mil kartının sunduğu hizmetler arasında.

Tabii söylemeye gerek var mı, mil puanı kazanılabilmesi için Shop&Miles internetten sitesinden yapacağınız kredi kartı başvurusuyla Shop&Miles kart sahibi olabilirsiniz.