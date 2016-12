Kendinize yatırım yapmanın 5 nedeni

Senem Türkanoğlu/Editör

Eğitimlere katılın

Bugün eğitime yapacağınız yatırım yarın çok iyi yerlere gelmenizi sağlayabilir. Dolayısıyla mesleki ve kişisel eğitimlere katılmalı ve hayallerinizden asla vazgeçmemelisiniz. Hayalleri olan insanların gözlerinin içi parlar. Hayallerinize dört elle sarılmalı ve kendinizi sürekli geliştirmelisiniz. Eğer kendinizi sürekli geliştirirseniz bir adım önde olabilirsiniz. İlerlemek istediğiniz alanla ilgili araştırmalar yapmalı ve bugünden yarınınıza yatırım yapmalısınız.

Ruhunuza yatırım yapın

Yolunda gitmeyen işler, trafik, yüksek gelen faturalar, şu, bu derken ruhumuzu yoruluyor. Dolayısıyla bedeninize yatırım yaptığımız kadar ruhumuza da yatırım yapmalıyız. İkisi de bir insanın hayatını idame ettirebilmesi için oldukça önemli. Bedeninize sağlıklı beslenerek ve düzenli spor yaparak iyi bakmalısınız. Ruh sağlığınızı korumak için de; meditasyon ve derin nefes egzersizleri yapmalı, çevrenizden olumsuz insanları uzaklaştırmalı, kendinize güvenmeli, stresten kaçınmalı, karamsarlığa kapılmamalı, kendinize zaman ayırmalı, geçmişe takılı kalmadan bugünü yaşamalısınız. Unutmayın; en büyük yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. Kendinize vakit ayırabilir ve böylelikle ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

Etkinliklere katılın

Sosyal ve kültürel aktivitelere katılarak hem öğrenebilir hem de eğlenebilirsiniz. Bu etkinlikler mutluluğa yatırım yapmanın birçok yolundan sadece bir tanesi. Mutlu olmak ve kafanızı dağıtmak adına etkinlik araştırması yaparak kendinizi ödüllendirmelisiniz.

Olumsuz insanları hayatınızdan uzaklaştırın

Mutlu olmak istiyorsanız sizi mutsuz eden insanları hayatınızdan çıkarmalısınız. Sürekli olumsuz düşünen insanların size faydadan çok zararı olacaktır. Kendinizi seviyor ve değer veriyorsanız bu tarz insanları acilen yaşam alanınızdan uzaklaştırmalısınız. Hayatta her şey yaşayabilirsiniz; işinizden ve sevgilinizden ayrılabilirsiniz. Bu ve benzeri durumlarda dahi pes etmemeli her daim her şeyin iyi olacağına inanmalısınız. Yarın dünden güzel olabilir 😉

Kendinizi sevin ve özen gösterin

Kendinizi sevmekten ve özen göstermekten hiçbir zaman çekinmemelisiniz. Bazen bir masaj, bazense bir havuz keyfi yaparak kendinizi şımartabilirsiniz.