Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 90’nı KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ tanımlamasının yapıldığı bu şirketler için ise KOSGEB kredileri kullanmak istediklerinde daha önemli hale gelmektedir. İşletmeler KOBİ tanımlaması içine giriyorlar mı KOBİ iseler hangi KOBİ sınıfına uygunlar.

KOBİ nedir diye sorulduğunda tüm işletmelerin kendisine göre bir tanımı vardır. Biz yönetmeliğin KOBİ’leri nasıl tanımladığı üzerinde duralım.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletme anlamına gelen KOBİ kavramı yönetmelikte şu şekildedir; “250’den az çalışanı olan ve yıllık mali bilanço toplamı ya da yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL’nin altında olan işletmeler” KOBİ sınıfına girmektedir.

KOBİ’ler ise kendi arasında üç sınıfa girmektedir. Mikro ölçekli, küçük ölçekli, ve orta ölçekli KOBİ’ler. KOBİ sınıflamasında kriterler ise şu şekildedir: Çalışan ve mali bilanço büyüklüğü ya da yıllık net satış hasılatı rakamlarıdır.

KOBİ sınıflamaları ise şunlardır;

1.Mikro Ölçekli KOBİ 1.Mikro Ölçekli KOBİ

Çalışan sayısı 10’dan az, yıllık mali bilanço toplamı veya yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL veya daha az,

2.Küçük Ölçekli KOBİ

Çalışan sayısı 50’den az, yıllık mali bilanço toplamı veya yıllık net satış hasılatı 8 milyon TL veya daha az,

3.Orta Ölçekli KOBİ

Çalışan sayısı 250’den az, yıllık mali bilanço toplamı veya yıllık net satış hasılatı 40 milyon TL veya daha az,

KOBİ’ler için hangi sınıflamaya girdikleri ise KOSGEB kredilerine başvurabildikleri programlar ve KOSGEB hibeleri açısından önemli. Bu tanımlamalar zaman zaman yeniden düzenleniyor. KOBİ’lerin takip etmesi gerekiyor.