Ekonominin bel kemiği olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dostu olarak adı bir çok yerde geçen KOSGEB nedir?

KOSGEB kredilerinin imdadına yetişmediği girişimce ve işletme olmamıştır sanırım. KOSGEB girişimci programları, KOSGEB destekleri, KOSGEB hibeleri, kredi başvuruları, KOSGEB eğitimleri, iş kurmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmelerin hayata geçmesinde, büyümelerinde, yeni yatırımlarında, işletme sermayesinin riske girdiği durumlarda kısaca işletmelerin tüm faaliyetlerinde ciddi destekler sağlamaktadır. Peki, KOSGEB nedir?

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KOSGEB kelimesi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın kısaltmasıdır. KOSGEB’in amacı Türkiye’deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin kurulmasına, gelişmesine, büyümesine, rekabet gücünün artmasına, ar-ge çalışmalarına yönelebilmesine daha da öte sanayileşmesine katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir kamu kurumudur. Eski ismiyle Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı’na yeni ismiyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlıdır.

KOSGEB’in verdiği destekler nelerdir?

Küçük ve orta ölçekli işletmeleri teşvik etmek amacıyla KOSGEB eğitim ve mali destekte bulunmaktadır. KOSGEB’in desteklediği mali projeler ise şu şekildedir; hibe kredileri, kredi desteği, ar-ge, tematik proje destek programları, KOBİ destekleri, laboratuvar hizmetleri işletmelerin Türkiye ekonomisine yüksek katkı sağlaması amacına hizmet etmektedir.

KOSGEB, işletme sahiplerine ve girişimci adaylarına KOSGEB’e nasıl başvurulur ve KOSGEB kredisinden nasıl faydalanılır noktasında da eğitimler vermekte anında hizmet almasına katkı sağlamaktadır.