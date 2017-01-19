Kör Havuzu Nedir?

Borsa İstanbul’da 2010 tarihi itibariyle uygulamaya konan kör havuzu dünyada da bir çok borsada uygulanan bir sistem. Kör havuzu (dark pool) olarak uygulanan bu sisteme göre Borsa İstanbul’da işlem yapan kurumlar birbirinin işlemlerini seans süresince göremiyor. Seans bitiminde ise bu işlemleri belirli bir ücret ödeyen kurumların görmesine olanak sağlanıyor. Daha önce büyük hacimli işlem alım ve satım işlemi yapan kurum ve yatırımcıların yaptıkları işlemlerin ifşa edilmesini önlemek, küçük yatırımcıların yanıltılmasını engellemek amacıyla uygulamaya konan bu sistemin tekrar kaldırılacağı açıklandı.

Kör havuzu uygulaması neden kaldırılıyor?

Türkiye Sermaye Birliği tarafından yapılan anket sonuçları çoğunluğun kör havuzunun kaldırılmasını istediği yönünde fikir oluşturdu.

Kör havuzu nasıl kaldırılacak?

Bu konuda Yiğit Bulut’un köşe yazısında tanımlaması yapılmış. Yiğit Bulut’un o yazısında kör havuzunun nasıl kaldırılacağının detayları anlatılıyor. İşte o yazı: “ Piyasada ‘kör havuz’ olarak bilinen, aracı kurum isimlerinin eş anlı olarak görülememesi uygulamasına kademeli olarak son veriliyor. Borsa İstanbul’un yönetim kurulunda aldığı bir başka karar da, BIST-30 dışındaki bütün hisselerde üyelik bilgilerinin eş anlı olarak yayınlamak oldu. Uygulamanın başlamasının ardından her ay BIST 30 içindeki 5 hissenin de kademeli olarak üye bilgilerinin yayınlanması amaçlanıyor. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra uygulama bu yıl içerisinde başlatılacak ve 6 ay deneme uygulaması yapılacak. Bu uygulamanın sonunda genel bir değerlendirme yapılacak ve devam edip edilmeyeceğine karar verilecek”.