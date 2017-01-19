Üniversite sınavlarında nasıl zaman kazanılır?

Üniversite sınavında zamanın yetmemesi birçok üniversite adayı için kabus gibidir. Cevapların bilinmesine rağmen zamanın yetmemesi istenen bölümlerin birkaç puanla kaybedilmesine yol açar. Üniversite sınavlarında zaman kazanılması ise tekniklere bağlıdır. Uzmanlar tarafından üniversite sınavında zaman kazanılmasıyla ilgili elzem olarak görülen teknikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

1- Üniversite sınavına girildiğinde zaman kazanmak için en başarılı olunan dersten başlanması hem zaman kazandıracak hem de sınava yüksek moral ile devam edilmesini sağlayacaktır.

2- Sınav sorularının geneline hızlıca göz atıp sınav süresi kafada kabataslak çıkarılmalı ve kolay sorulardan başlanarak bilinmeyen sorulan sona bırakılmalıdır.

3- Tüm derslerde bilinmeyen veya çözümün uzun olacağı düşünülen sorulan işaretlenerek sona bırakılmalı. Sınav bitiminden sonra bu sorulara dönülmeli.

4- Paragraf sorularında metnin çok uzun olması sorunun cevabına odaklanmayı zorlaştırabilir. Uzun paragraflarda önce soruyu okuyup daha sonra paragrafta cevabı aramak üniversite sınavlarında zaman kazanmak açısından önemli tekniktir.

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5- Üniversite sınavı esnasında dudaklarını okumak, sorununun veya cevapların bütününü çizmek vakit kaybettirir. Üniversite sınavında zamanı etkin kullanmak isteyen üniversite sınavı adaylarının sadece önemli gördükleri anahtar kelimelerin altını çizmesi ve gözleri ile okuması bu arada odaklanmayı en yüksek seviyede tutmaya çalışması çok önemlidir.

6- Çözemediğin soruları çözmek sınav esnasında tekrar geri dönüp çözmek istediğinde bulmana yardımcı olur. LGS ve LYS sınavında zaman kazanmak isteyen üniversite adaylarının bu hususlara dikkat etmesinde fayda var.

Üniversite sınavları LGS ve LYS önce sınavda zamanı etkin kullanmak için neler yapılmalı?

1-Üniversite sınavında zaman kazanmak isteyen LYS ve LGS sınavı adayları bol miktarda soru ve deneme sınavı çözmelidirler. Çok soru çözmek işlem hızını çok okumak okuma hızını artırır.

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2-Üniversite sınavı öncesi üniversite sınavında zaman kazanmanın önemini bilen öğrencilerin bol miktarda soru çözmeleri, denme sınavları yapmaları, ders tipine ve soru tipine göre ne kadar zaman ihtiyacı olduklarını sürekli ölçümlemeleri gerekmektedir. Böylece el alışkanlığı kazanırken aynı zamanda soru tiplerinin çözüm süreleriyle ilgili de fikir sahibi olunabilir.