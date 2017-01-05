 Kredi Tahsis Ücreti Nedir?

Kredi Tahsisi Nedir?

Kredi tahsisi; kredi verilme aşaması olarak tanımlanabilir. Kredi ise çeşitli koşullar yerine getirildiği takdirde bankalar tarafından kullandırılır. Tabii kredi kullanmak için belirli şartlar vardır. O şartlardan bazıları şöyle sıralayabiliriz; nüfus cüzdanı, ikamet belgesi ada kayıtlı son 3 aya ait elektrik, su, doğal gaz ve telefon faturası. Bazı bankalar içinse T.C kimlik numarası yeterli. Sonuç olarak; banka tarafından uygun görülen koşullar sağlandığı takdirde kredi kullanımında herhangi bir engel yoktur. Bankalar kredi kullandırırken genellikle müşterilerinden çeşitli masraflar alır. Bu masraflardan bazıları şöyle sıralayabiliriz; kredi tahsis ücreti, ipotek fek ücreti, yapılandırma ücreti, hayat sigortası ekspertiz ücreti, istihbarat ücreti. İhtiyaç kredisi, konut kredisi, araç kredisi, tüketici kredisi gibi hangi kredi türü olursa olsun hepsinden belirli miktarda kredi tahsis ücreti talep edilmektedir. Kredi tahsis ücreti bankadan bankaya değişiklik göstermektedir. BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu/ 29138 sayılı yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca) düzenlemeleri ve Yeni Tüketici Kanunu uyarınca tahsis ücreti kredi ana para tutarının yüzde 0,5’i kadar kredi açılışlarında alınmaktadır.