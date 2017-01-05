Piyasalar güne nasıl başladı? 05.01.2017

Yen, Asya’da traderların Fed’in Aralık toplantısının tutanaklarını hazmetmesi ile birlikte kazançlarını genişletirken, hisse senetlerinde ralli tekledi.

Japon para birimi yen dolar karşısında yüzde 0.5 değer kazandı ve Bloomberg Dolar Spot Endeksi yükselişini ikinci güne taşıdı. Japonya’da hisse senetleri kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalanırken, Avustralya hisse senetleri yükseldi ve Güney Kore’de Kospi Endeksi geriledi. New York’ta Standard & Poor’s 500 Endeksi (S&P 500) Çarşamba günü, Fed tutanaklarının yeni ABD yönetiminin ekonomiyi teşvik etmeye yönelik politikalarının doları güçlendirmesinin ABD ekonomisi üzerindeki etkisine ilişkin endişeleri göstermesi ile birlikte yükselişini ikinci güne taşıdı ve dolar geriledi.

Fed’in Aralık ayı toplantısının dün açıklanan tutanakları, Fed’in Aralık ayında faiz artırım kararı aldığı zaman, ABD maliye politikasının izleyeceği yola ilişkin belirsizliğin, Fed’in ekonomi ve para politikasının yönüne ilişkin tartışmaları üzerinde baskı oluşturduğunu gösterdi. İçinde bulunduğumuz dönemdeki tahminlerden daha hızlı bir ekonomik büyümeye yol açabilecek maliye politikasının risklerine yönelik dikkatlerin daha da artmasına karşın, Fed yetkililerinin çoğu, tutanakalra göre, önümüzdeki yıllarda “kademeli” faiz artışının muhtemelen uygun kalmaya devam edeceğini tekrarladı. Trum’ın seçilmesinin ardından, hisse senetleri ve dolar değer kazanırken, ABD Hazine tahvilleri düştü.

Tokyo’da Australia & New Zealand Bank Group Ltd. Japonya döviz ve emtia satışları müdürü Shigeki Yoshitoshi, “Dolar-yen’in 117’yi kırmasının ardından muhtemelen stop-loss (zarar kes) geldi,” dedi ve “Fed tutanaklarında güçlü dolara yönelik temkinli tutum ile birlikte, ton beklediğim kadar şahin değildi” şeklinde görüş bildirdi.

Hisse Senetleri

*MSCI Asya Pasifik Endeksi Tokyo saati ile 10:00’da yüzde 0.6 yukarıdaydı. Japonya’da Topix Endeksi yüzde 0.1 ve Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.3 yükseldi. Güney Kore’de Kospi Endeksi yüzde 0.1 ve Yeni Zelanda’da S&P/NZX 50 Endeksi yüzde 0.2 geriledi.

*Standard & Poor’s 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları, spot endeksin dün yüzde 0.6 yükselmesinin ardından yüzde 0.1 geriledi. Dow Jones Endeksi 19,942.16 puana çıktı ve 20,000’e olan yolculuğuna tekrar başladı.

*Stoxx Europe 600 Endeksi dün yüzde 0.1 geriledi ve boğa piyasasına çıkmasını sağlayan üç günlük yükselişi durdurdu.

Para Birimleri

*ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Çarşamba günü 2004’ten bu yana en yüksek seviyesini göstermesinin ardından yüzde 0.3 düştü ve kayıplaını genişletti. Endeks 13 Aralık’tan bu yana yüzde 1.7 yükseldi.

*Yen dolar karşısında, önceki seansta yüzde 0.4 yükseldikten sonra yüzde 0.5 daha yükselerek116.66 seviyesine geldi. Güney Kore wonu yüzde 1.2 ile Eylül’den bu yana en hızlı artışını gerçekleştirdi.

*Euro dolar karşısında dün, Euro Bölgesi enflasyonunun Aralık ayında 2013’ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından yüzde 0.8 ile bu yılın ilk yükselişini göstermesi sonrası yüzde 0.4 daha yükselerek 1.0533 seviyesine çıktı.

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Emtia

*Ham petrol Çarşamba günkü yüzde 1.8’lik yükselişinin ardından fazla değişmedi. ABD ham eptrols toklarının düşmesi bekleniyor. OPEC ve diğerüreticiler anlaşmaya vardıkları üretim kısıntılarını uyguluyor.

*Altın Asya seansında yüzde 0.7 yükseldi.

Kaynak: Bloomberg Ht