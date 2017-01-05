Sicil affı nedir?

Sicil affına değinmeden önce kısaca sicili tanımlayalım. Sicil; resmi belgelerin kaydedildiği kütük olarak ifade ediliyor. Sicil affı ise; bankalara borcunu ödemeyen ve kara listede yer alan gerçek ve tüzel kişileri kapsayan bir aftır.

Sicil affından yararlanmak için gerekli şartlar nelerdir?

Milyonlarca borçlunun temiz bir sayfa açmak beklediği sicil affına dair yapılan son resmi açıklama Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’den geldi. Tüfenci’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şöyle; Sicil affı yasa tasarısı komisyondan geçti ve genel kurula meclis açıldıktan sonra maliye torbası içerisinde gelmiş olacak. Bu da 12 milyon 500 bin yaklaşık işveren ve esnafımızın beklediği bir yasa tasarısıydı. Biz, 2017 yılında artık özellikle işverenlerimiz, esnaflarımızın, bireysel kredi kullananların, kredi kartından dolayı veya herhangi bir nedenle bankalar tarafından kara listeye alınan tacirlerimiz, esnaflarımız ve vatandaşlarımız için bir beyaz sayfa açılmasını istiyoruz. Borçlarını yeniden yapılandırarak veya ödeyerek bu haktan yararlanmalarını istiyoruz. ”

Sicil affından kimler yararlanacak?

Sicil affının bu yıl içerisinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı 6 ay içinde borcunun tamamını ödeyen kişiler aftan faydalanabilecek.

Bankaların kara listesine giren borçlular, yasa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde borçlarını yeniden yapılandırdığı takdirde yasadan yaralanabilecek.