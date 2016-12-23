Kurumsal yatırımcı Nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde kurum adına yatırım yapma yetkisi verilmiş tüzel kişiler kurumsal yatırımcı statüsündedir. Örneğin; sigorta fonlarının borsada yaptığı alım-satım işlemleri birer kurumsal yatırımdır.
Sigorta şirketleri, emeklilik fonları, yardım fonları, yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, personel trustlar ve yatırım ortaklıkları kurumsal yatırımcılar arasında yer almaktadır.
Kurumsal yatırımcı ve bireysel yatırımcı arasındaki fark nedir?
Bireysel yatırımcı; kazanç sağlamak amacıyla birikimlerini finans piyasalarda değerlendiren kişidir. Bireysel yatırımcının, kurumsal yatırımcıdan en büyük farkı; işlemleri kendi için, istediği finansal piyasada öngördüğü tutarda yapmasıdır. Kurumsal yatırımcı ise öz sermayeyi Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) öngördüğü kurallar çerçevesinde kurumun karını artırmak adına gerçekleştirir.
Kurumsal yatırımcıların görevleri nelerdir?
- Risk kontrolü ve risk yönetiminin geliştirilmesi
- Fiyat bilgisinin sağlanması
- Asimetrik bilgi sorununun çözümünün kolaylaştırılması
- Büyük ölçekli projelerin finansmanını kolaylaştırmak amacıyla tasarruf birikimi ve risk dağıtım sistemi oluşturarak mülkiyetin tabana yayılması
- Malların, hizmetlerin ve varlıkların el değiştirmesini kolaylaştırmak amacıyla likidite yaratılması
- Ekonomik kaynakların zaman içerisinde, coğrafi bölgeler ve sektörler arasında transferinin sağlanması