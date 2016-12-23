Piyasalar güne nasıl başladı? 23.12.2016

Asya Pasifik hisse senEtleri, Noel öncesi son işlem gününde düşerken, Çin hisse sentleri, hem ülke içinde hem de ekonomisi güçlenmekte olan ABD’de borçlanma maliyetlerinin artacağı endişeleri ile kayıplarını genişletti. Dolar rallisini durdurdu ve petrol geriledi.

Japonya hariç MSCI Asya Pasifik Endeksi düşüşünü sekizincüi güne taşıyarak Mayıs ayından bu yana en uzun düşüş serisini gerçekleştirmeye yönelirken, Hong Kong hisseleri düşük seyretti. Japonya piyasaları tatil nedeniyle kapalıydı. Dow Jones Endeksi Perşembe günü, bir gün önce son dönemde sözü çok edilen 20,000 seviyesinin 14 puan uzağına kadar yükseldikten sonra 19,920 puana indi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi Perşembe günü yüzde 0.3 yükseldikten sonra yatay seyretti.

Hong Kong’da KGI Asia Ltd. icra direktörü Ben Kwong, “Hong Kong hisseleri sermaye çıkışından olumsuz etkileniyor” dedi.

Asya hisse senetlerinde güven eksikliği, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrıla kararının (Brexit) küresel merkez bankalarını daha da gevşemeye yöneltebileceği beklentilerinin hakim olduğu önceki çeyreğe göre zıtlık teşkil etti. Bunun yerine, ABD merkez bankası Fed bu ay borçlanma maliyetlerini artırırken, Çin parasal koşulları sıkılaştırdı. ABD’de artan işletme faaliyetlerini gösteren dayanıklı tüketim malları siparişleri verisi ekonominin gücüne ilişkin beklentileri artırdı ve bunun sonucu dolar euro karşısında 14 yılın en yüksek seviyesini görürken, Dow Jones Endeksi’ni 20,000 seviyesine yaklaştı.

Hisse Senetleri

*Japonya hariç MSCI Asya Pasifik Endeksi Singapur saati ile 11:14’te yüzde 0.4 aşağıda seyrediyordu. Avustralya’da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.3 ve Singapur’da Straits Times Endeksi yüzde 0.4 geriledi.

*Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.6 gerilerken, Çin’de CSI 300 Endeksi yüzde 0.4 düştü.

*Çinm’de emlak hisselerini içeren endeks düşüşünü 10’uncu güne taşıdı ve Ağustos 2015’ten bu yana en uzun düşüş dönemini gerçekleştirmeye yöneldi.

*Standard & Poor’s 500 Endeksi Perşembe günü yüzde 0.2 düştü ve düşüşünü ikinci güne taşıdı. Dow Jones Endeksi yüzde 0.1 geriledi.

Tahviller

*ABD Hazine tahvil vadelileri, ABD tahvillerinin Perşembe günü değer kaybetmesi ve bunun sonucu 10 yıllıkların faizinin 2 baz puan yükselerek yüzde 2.55’e yükselmesinin ardından zayıftı.

*Avustralya tahvilleri düştü ve bunun sonucu 10 yıl vadeli Avustralya tahvillerinin faizi dört baz puan yükselerek yüzde 2.87’ye çıktı. Aynı vadeli Yeni Zelanda tahvillerinin getirisi üç baz puan tırmanarak yüzde 3.47’ye ulaştı.

*ABD moetgage faizleri yükseldi ve 30 yıl vadeli faizi, Fed’in gösterge borç verme faizini artırmasının ardından Nisan 2014’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Para Birimleri

*Kore para birimi won yüzde 0.4 düşerken ve Asya’daki gelişen piyasa apralarındaki düşüşlere öncülük ederken, Çin yuanı , Malezya ringgiti ve Hindistan rpisi yüzde 0.1 geriledi. Euro, yen ve sterlin dolar karşısında yatay seyretti.

Emtia

*Batı Teksas petorlü (WTI) yüzde 0.6 düşerek varil başına 52.62 dolara indi.

*Altın, exchange traded fonlarındaki varlıkların 29 gün üst üste düşmesi ile birlikte 10 ayın en düşük seviyesi yakınında seyretti.

*Bakır Londra Metal Borsası’nda yüzde 0.1 düşerken, çinko yüzde 0.4 geriledi.

Kaynak: Bloomberg HT