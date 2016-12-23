Vestel – VESTL Hisse Senedi

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. – VESTL

Zorlu Holding bünyesinde yer alan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş, elektronik eşya ürelimi alanında faaliyet göstermektedir. 16 bine yakın çalışanı ve 17’si yurtdışında olmak üzere toplam 23 şirketiyle Avrupa LCD TV, Vestel beyaz eşya ve dijital ürünler pazarlarının önde gelen oyuncularından biri olan Vestel Elektronik, Zorlu Grubu’nun amiral gemisidir. Vestel Elektronik, üretim faaliyetlerini Manisa ve Alexandrov’da (Rusya) gerçekleştirmektedir. Üretimin ana kısmı 1,1 milyon metrekarelik Avrupa’nın tek alan üzerinde kurulu en büyük endüstri kompleksi olan Vestel City’de yapılmaktadır.

VESTL işlem kodu ile Borsa İstanbul’da işlem gören Vestel Elektronik ve bağlı ortaklıkları tüketici elektroniği ve beyaz eşya alanlarında üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetler dahil olmak üzere tüm üretim ve ticari faaliyetleri yürütmektedir. Vestel Elektronik, imalat sanayii, metal eşya, makine ve gereç yapım, elektrik makinaları ve aygıtları sanayii sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

Vestel Elektronik, Borsa İstanbul’da BIST 100-30 / BIST METAL EŞYA, MAKİNA / BIST 50 / BIST TÜM / BIST SINAİ / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST YILDIZ / BIST 100 / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ endeksine dahildir.