Likidite Desteği Kredisi Nedir?

Likidite desteği kredisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın; küresel finansal koşulların değişmesi, banka sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması, fon çekilişlerinin hızlanması halinde ihtiyacı olabilecek bankalara, TCMB’nın fon çekilişlerini karşılayacak miktarda kredi sağlaması amacıyla verdiği ve 29 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş kredidir.

Likidite desteği kredisi başka bir deyişle, bankacılık sisteminde belirsizlik ve güvensizlik oluşması ve fon çekilişlerinin hızlanması halinde, TCMB tarafından haklarında belirsizlik ve güvensizlik oluşan ancak ödeme kabiliyeti olan bankalara öz kaynaklarının iki katı ile sınırlı olmak üzere, fon çekilişlerini karşılayacak miktarda teminatları karşılığında, birer aylık vadelerle ve en fazla bir yıl süreyle avans şeklinde sağlanan Türk lirası kredi desteğidir.

TCMB’nin ilgili yönetmeliği uyarınca likidite desteği kredisi;