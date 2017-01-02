Merkez Bankası Toplantıları Neden Önemlidir?

Merkez bankaları, fiyat istikrarını sağlamak, para-döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirler almak, finansal riskleri kontrol altında tutmak, para politikaları uygulamak, uluslararası piyasalarda kendi para birimine güven sağlamak ve banknot basmak gibi imtiyazlara sahiptir.

Dünya ekonomisine yön veren Merkez bankaları genel olarak dünyada para ve kur politikalarını düzenlemek ve piyasada banknot dolaşımını sağlamaktan sorumludur. Merkez bankaları, fiyat istikrarını sağlayarak para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirler almak, finansal riskleri kontrol altında tutmak, para politikaları uygulamak, uluslararası piyasalarda kendi para birimine güven sağlamak ve banknot basmak gibi imtiyazlara sahiptir.

Bu durum doğrultusunda, Merkez Bankası ile ilgili her gelişme ve haber, para piyasalarında işlem yapan yatırımcılara etki etmektedir. Bu nedenle Merkez Bankaları hakkındaki tüm haberleri ve toplantı duyurularını takip edilmesi gereklidir.