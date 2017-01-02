Merkez Bankası Toplantıları Neden Önemlidir?

Dünya ekonomisine yön veren Merkez bankaları genel olarak dünyada para ve kur politikalarını düzenlemek ve piyasada banknot dolaşımını sağlamaktan sorumludur. Merkez bankaları, fiyat istikrarını sağlayarak para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirler almak, finansal riskleri kontrol altında tutmak, para politikaları uygulamak, uluslararası piyasalarda kendi para birimine güven sağlamak ve banknot basmak gibi imtiyazlara sahiptir.
Bu durum doğrultusunda, Merkez Bankası ile ilgili her gelişme ve haber, para piyasalarında işlem yapan yatırımcılara etki etmektedir. Bu nedenle Merkez Bankaları hakkındaki tüm haberleri ve toplantı duyurularını takip edilmesi gereklidir.
1Türkiye Merkez Bankası (TCMB)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her ay 1 kez toplanır ve toplantı notları toplantının hemen ardından açıklanır. Bu Genel Kurul toplantılarına Türkiye Merkez Bankası Başkanı başkanlık eder. Toplantı süresince Türk lirasının iç-dış piyasalarda değerini belirlemek ve istikrarı korumak için yıllık rapor, kar – zarar hesapları, sermaye arttırımı, mukavele değişiklikleri gibi birçok düzenleme masaya yatırılır.
2Avrupa Merkez Bankası (ECB)
Avrupa Merkez Bankası, euro kullana, 17 ülkenin para politikasını yönetmekle sorumlu olan dünyanın en önemli merkez bankalarından biridir. Tüm AB üyeleri ECB’den çıkan kararları ülkelerinde uygulamak zorundadır. 2011 tarihinden itibaren ECB’nin başkanlığını Mario Draghi yapmaktadır. Her ay, tüm AB üye ülkelerinin merkez bankalarının başkanları ECB toplantılarına katılır. Euronun istikrarını korumak için riskler tartışılır ve önlemler alınır. Toplantının hemen ardından, ECB başkanı toplantı detaylarını medya yoluyla halka açıklar.
3ABD Federal Rezerv Sistemi (FED)
ABD’nin merkez bankası Federal Rezerv Sistemi’nin başkanı Janet Yellen’dır. ABD’nin 13 eyalet başkanı, FED başkanı ve başkan yardımcıları geleceğe dair politikaları düzenlemek için yılda 8 kez toplanır. Böylece ABD Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) oluşturulmuş olur. İki gün süren toplantılarda, istikrar göz önünde bulundurularak Dolar piyasasındaki riskler ve önlemler tartışılır. FOMC tutanakları toplantıdan 3 gün sonra kamuoyuna açıklanır. Toplantıdan çıkan kararlar bir sonraki toplantıda alınabilecek kararlara etki eder.
4İngiltere Merkez Bankası (BOE)
İngiltere Merkez Bankası aynı ECB gibi ayda bir toplanır ve genellikle ECB ile aynı gün toplantı gerçekleştirilir. İngiltere AB üyesi olmasına rağmen euro para birimini kullanmaz ve ECB politikalarını uygulamaz. Para birimi olarak sterlin (pound) kullanılır ve sterline ilişkin kararlar da BOE toplantılarında verilir. Enflasyon hedefleri ve faiz kararları açısından yatırımcıların diğer merkez bankalarını olduğu gibi BOE’yu da mutlaka takip etmesi gerekmektedir.
5Japonya Merkez Bankası (BOJ)
Japonya Merkez Bankası yılda on dört defa toplanır. Bu toplantıdan çıkan kararlar Uzakdoğu ülkelerini ve para birimlerini etkileyebildiği için BOJ toplantılarını takip etmeniz gerekmektedir.