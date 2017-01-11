Para biriktirerek almak isteyip ama şu anda alamadığınız şeylere sahip olabilirsiniz. “Peki, bu nasıl olacak?” dediğinizi duyar gibiyim. O halde para biriktirmenin püf noktalarını paylaşabiliriz. İşte para biriktirmenin püf noktaları:

Birikimi alışkanlık haline getirin

Para biriktirmek isteyen bir kişinin yapması gereken şeylerin başında; birikimi alışkanlık haline getirmek yer almalı. Bir şeyin alışkanlık haline gelmesi için de en az 66 gün tekrarlanması gerekiyor. En az 66 gün para biriktirerek bunu bir alışkanlık haline dönüştürebilirsiniz. İnsan alışkanlıklardan kolay kolay vazgeçmez. Siz de birikimi alışkanlığı edinerek hayal ettiğiniz şeylere ulaşabilirsiniz.

Tasarruf yapın

Para biriktirmenin yolu tasarruftan geçer. Tasarruf yaparak gereksiz harcamaları hayatınızdan çıkarabilir ve böylelikle ihtiyaç duyduğunuz parayı biriktirebilirsiniz.

Bütçenizi doğru yönetin

Bütçenizi doğru yönetemezsiniz birikim yapmanız zorlaşabilir! Bütçenizi doğru yönetmek adına da gelir ve gider dengesini iyi kurmalısınız. Gelirinizden fazla harcama yapmamalısınız.

Birikim hesabıyla para biriktirin

Hayatın bize ne getireceğini bilemeyiz. Bu sebeple tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Tedbiri elden bırakmamak adına birikim hesabıyla para biriktirebilirsiniz.

Gereksiz harcamalardan kaçının

Gereksiz harcamalardan kaçınarak para biriktirme yolunda bir adım daha atabilirsiniz. Mesela; bir yıl içerisinde toplamda 5 tane elbise aldınız. İhtiyacınız olmadığı halde aldığınız bu elbiseler gereksiz harcamadan ibarettir. Hedeflediğiniz şeylere ulaşmak istiyorsanız gereksiz harcamalardan kaçınmalısınız!

Liste hazırlayın!

Birikimin esas kurallarından biri de ihtiyaç listesi hazırlamaktır. Özellikle alışverişe çıkmadan ihtiyaçlarınızı bir liste halinde hazırlamalısınız. Belirlediğiniz listeye sadık kalmalı ve dışına çıkmamalısınız.

Evde daha fazla vakit geçin

Boş vakitlerinizde dışarıda gezip para harcamak yerine evinizde film izleyebilir, kitap okuyabilir ve arkadaşlarınızla birlikte keyifli aktiviteler yaratarak para harcamadan birikim gerçekleştirebilirsiniz.

Yüksek gelen faturalarınızı düşürmenin yollarını arayın!

Yüksek gelen elektrik, su ve doğal gaz faturası canınıza tak ettiyse bunları düşürmek için bir an önce harekete geçmelisiniz. Örneğin; elektrik faturanızı düşürmek için çamaşır makinenizi gündüz yerine gece çalıştırmayı denemelisiniz. Makinenizi geçe çalıştırmaya başlayarak tasarruf için ilk adımı atabilirsiniz.