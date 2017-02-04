360 derece videolar hayatımızı nasıl değiştirecek?

Youtube’un ardından dünyanın en büyük sosyal paylaşım ağı Facebook’un da işin içine dahil olması ile birlikte 360 derece video denen kavram hayatımızın hızla içine girdi. Bir yeri veya bir olayı tüm açıları ile sanki oradaymışçasına görebilme ve üreticilerin iddiasına göre yaşayabilmek görsel medyayı kökünden değiştirecek gibi duruyor.

Peki, bu hayatımızı değiştireceği öne sürülen 360 derece video nedir?

Sanal gerçeklik veya daha bilinen adı ile VR videolarından tamamen farklı olan 360 derece videolar, normal tek açıdan görüntülenen videoların aksine tüm yönlü bir kamera veya kameralar topluluğu ile aynı anda bütün yönler aynı anda çekilip kaydediliyor. Ve 360 derecelik videolarda tıpkı VR’daki gibi izleyeceğiniz yönü ve yeri kendiniz kontrol edebiliyorsunuz.

360 derece video ve VR videonun farkı nedir?

Her ne kadar “izleyeceğiniz yönü ve yeri kendiniz kontrol edebiliyorsunuz” dense de 360 derece videolar VR gibi herhangi bir bilgisayar tarafından oluşturulmamıştır. Olayın olduğu sırada veya gerçek bir mekanda kaydedilmiştir. Yönünüzü ve açınızı kendiniz kontrol edebilseniz de görüntünün içine dahil olamazsınız. Yani kameranın kaydettiği kadarı ile sınırlısınızdır. VR de ise olayın ver görüntünün içine dahil olabilirsiniz. Bu VR ile 360 derece videoların en temel farklılığıdır.

360 derece video için hangi aletler kullanılır? Fiyatları nelerdir?

360 derece videoları çekmek için tüm yönlü kameraya veya 360 derece video kamera seti ihtiyacınız var. Kaliteli bir kamera almak isterseniz en az 5 bin ila 10 bin doları bir kenara ayırmalısınız. Orta segmentte ise Samsung ve Kodak’ın ürettiği 2 bin lira civarındaki tüm yönlü kameralara bakabilirsiniz.

Bunun dışında GoPro’nun ürettiği 25 liralık fiyatı ile kamera aparatını da inceleyebilirsiniz.

Ayrıca 360 derece video için özel bir kamera almadan, amatör olarak çekim yapmak isterseniz iPhone, iPad ve Samsung Galaxy’nin belli modelleri de size panoramik video çekip Facebook’a yükleme imkanı sunduğunu da belirtmemiz gerekiyor.