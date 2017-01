Nasıl başarılı yatırımcı olunur?

Sabırlı olun

Başarıya ulaşmak sabır gerektirir. Başarılı olan insanlarının çoğuna baktığımızda sabır edip, istikrarla ilerlediklerini görmekteyiz. Sabır bir yatırımcıda bulunması gereken en önemli özelliklerin başında yer alır. Hatta “sabırlı olmak” ünlü yatırımcı Warren Buffett’ın yatırımcılara verdiği en büyük tavsiyelerdendir. Buna istinaden finans piyasalarında hırsınıza yenilmeden, duygusallıktan kaçınarak sabırlı bir şekilde yatırımlarınızı şekillendirmelisiniz.

Hırstan kaçının

Dünyanın en büyük finans piyasası Forex’te işlem yapıyorsanız sabırlı olmalı ve hırstan kaçınmalısınız. Hırs bir yatırımcının en büyük düşmanıdır. Hırstan kaçınarak hareket ederseniz başarılı yatırımcılardan biri de siz olabilirsiniz.

Yatırım stratejisi oluşturun

Forex piyasasında başarılı olmak istiyorsanız bilinçli yatırım yapmalısınız. Bilinçli yatırımcı; duygularıyla değil doğru yatırım stratejisi ile ilerler. Dolayısıyla doğru bir işlem stratejisi oluşturarak hareket ederseniz başarı olma oranınız maksimuma çıkabilir.

Değişimlere hazırlıklı olun

Piyasalarda her an her şey değişebilir. Hızlı değişimler ve elbette ki bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bu sebeple hata yapmaktan korkmamalı ama hatalarınızdan ders çıkarmayı öğrenmelisiniz. Başarılı bir yatırımcı yaptığı hatayı tekrarlayan değil, yaptığı hatadan ders çıkarandır.

Riski doğru yönetin

Stratejinizi doğru geliştirir ve riskinizi de doğru yönetirseniz Forex piyasasında başarılı olan yatırımcılar arasında yer alabilirsiniz. Doğru yatırım strateji geliştirmek için de iyi bir eğitim almalısınız. Aldığınız eğitim sonrasında belirlemiş olduğunuz strateji doğrultusunda ilerleyerek işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yatırım gerçekleştirmeden önce yatırım uzmanlarından destek alabilirsiniz ama mutlaka kendi oluşturduğunuz strateji ile hareket etmelisiniz. Çünkü yatırım yaparken tüm sorumluluk size aittir. Uzmanların görüşlerini okumalı, gündemi takip etmelisiniz. Fakat yatırım yaparken kendi yatırım stratejinizle ilerlemeli ve piyasayı yakından izlemelisiniz. Bu doğrultuda hareket edersiniz yatırımlarınızı doğru şekillendirebilirsiniz.

Duygusallıktan kaçının

Başarılı bir yatırımcı olmak istiyorsanız işlem yaparken duygularınızla hareket etmemelisiniz. Duygularınıza yenik düştüğünüz zamanlarda bilinçli kararlar vermeniz zorlaşabilir. Bunu baz alarak işlemlerinizi gerçekleştirirken duygusallıktan kaçınmalısınız.