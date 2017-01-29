 Mortgage Nedir? 

İktisadi bir terim olan Mortgage’nın Türkçe anlamı; “ipotekli” ve “tutulu” satıştır.

Mortgage sistemini detaylı açıklayacak olursak; bankadan alınan ödünç parayla bir malın kendisinin güvence gösterilerek satın alınması anlamındadır. Mortgage kredi türünde vadeler 1 ve 20 yıl arasında değişkenlik göstermektedir. Mortgage’dan faydalanarak yapılan düzenli ödemeler sonrasında satın alınan malın üzerindeki ipotek kaldırabilir.

Türkiye’de mortgage sistemi ne zaman başladı?

Bankalar aracılığıyla verilen bir kredi türü olan mortgage, ülkemizde 2007 yılından bu yana konut kredisi olarak kullanılmaktadır. Mortgage kredisinde faiz oranı 2 seçeneklidir; değişken, sabit ya da her ikisi de olabilir. Eğer sabit faiz oranı kullanılırsa erken ödeme yapılmak istenildiği takdirde ödenecek sermayenin yüzde 2’si banka tarafından komisyon olarak kesilmektedir. Ayrıca daha önce kullanılan BSMV gibi vergiler konut kredisinde artık alınmamaktadır.

Mortgage ile kira öder gibi ev sahibi olun!

Mortgage sistemiyle düşük aylık ödemelerle, yüksek vadelerle, kira öder gibi ev sahibi olma imkanına sahip olabilirsiniz. Nasıl mı? Yukarıdaki bilgiler ışığında mortgage sisteminden faydalanmak için öncelikle bir banka belirlemelisiniz. Ardından seçtiğiniz bankanın size sunduğu koşulları yani faiz oranları vs. gibi tüm bilgileri araştırarak mortgage kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Başvuru yaparken de oluşabilecek tüm risklere karşı kendinize uygun bir ödeme planı yapmalı ve buna sadık kalmalısınız. Ödeme planına sadık kalmadığınız da evinize ipotek konulacağını da unutmamalısınız!

Mortgage’nın avantajları nelerdir?

Mortgage uzun vadede geleceğe yapılan bir yatırımdır.

Kira öder gibi ev sahibi olmaya olanak tanır.

İşte başlıca Mortgage kredi türleri:

Konut kredisi: Ev almak için kullanılan konut kredi tipidir.

İnşaat kredisi: Tam olarak bitmemiş inşaatın finansmanı için çekilen bir bireysel kredi türüdür.

Ofis/işyeri kredisi: İşyeri ve ofis satın almak için kullanılmaktadır.

Konut geliştirme kredisi: Konutu yenilemek için genellikle tadilat giderlerini sağlamak için oluşturulmuştur.

Refinansman kredisi: Konut kredisi borcunun uygun faiz ve vade koşullarıyla değiştirilmesine olanak sağlar.

Hayalinizdeki “o” evin sahibi olmak için geç kalmış değilsiniz! Mortgage kredi sisteminden faydalanarak rüyalarınızı süsleyen konutu satın alabilirsiniz. Hadi, harekete geçin!