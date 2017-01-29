Kredi kartı harcamalarınızı ötelerken nelere dikkat etmelisiniz?

Kredi kartı harcamaları zaman zaman planlananın üstüne çıkabilir. Bankalar kredi kartı harcamalarını taksitlendiriyorlar ya da öteliyorlar. Peki kredi kartı harcamalarınızı ötelerken ve taksitlendirirken nelere dikkat etmelisiniz?

Alışveriş tutkunlarının sık karşılaştığı sorunlar arasında kredi kartı harcamalarının kontrolden çıkmasıdır. Hele de tahmin edilemeyen ihtiyaçlar da kredi kartı ile karşılanınca kredi kartı harcamaları bütçeyi aşar. İşte bu durumlarda birçok kişi kredi kartı harcamalarını çeşitli yöntemlerle yönetmeye çalışır. Başka kredi kartı ile kredi kartı harcamalarını ödeyenler, kredi kartının asgarisini ödeyenler ya da kredi kartı harcamalarını taksitlendirenler…

Kredi kartı harcamalarının yönetiminde en çok kullanılan metotlar ise kredi kartı harcamalarının ötelenmesi ve taksitlendirilmesidir. Peki, kredi kartı harcamalarını taksitlendirirken ve kredi kartı harcamalarını ötelerken nelere dikkat etmeli?

Kredi kartı harcamalarınızı ötelerken nelere dikkat etmeli?

*Kredi kartı harcama taksitlerinizi bankadan bankaya değişmekle birlikte 1, 2,3 ay gibi vadelerde erteleyebilirsiniz.

*Kredi kartı harcamalarınızı ötelediğiniz ayın kredi kartı tutarına ötelemeniz eklenir, harcamalarınızı bu ötelemeleri dikkate alarak yapmalısınız.

*Kredi kartı harcamaları ötemelerine kredi faizi ve BSMV vergisi ekleneceğine dikkat etmelisiniz. Bununla birlikte işletilen faiz ve vergi ödemesi aylık bazdadır.

* Kredi arktı harcama ötelemesi, Yasal düzenlemeler gereği kredi kartı harcamaları gıda, telekomünikasyon,, alkollü içecek, akaryakıt, kozmetik ve ofis malzemesi sektörlerinde; doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar ve yurt dışında yapılan harcamalarda; hediye kart ve hediye çeki alımları giderlerini kapsamamaktadır. Harcamalarınızı ötelemeyi düünerek yapıyorsanız yasa gereği belirtilen hususlara dikkat etmekte fayda var.

* Tabi kredi kartı harcamaları hesap kesim tarihinden sonra ötelenemez eğer böyle bir talebiniz var ise fatura kesim tarihinden önce talepte bulunmanızda fayda vardır.

*Kredi kartı harcamalarını pos cihazından yapabileceğiniz gibi, tüm mobil uygulalamaları üzerinden de yapabilirsiniz.

Kredi kartı harcamalarını taksitlendirirken nelere dikkat etmeli?

*Kredi kartı taksitlendirme ödeme yapılırken pos cihazından yapılabileceği gibi sonradan mobil olarak internet üzerinden de yapılabilir.

*Kredi kartı taksitlendirmesi faiz artı BSMV gideri içerir ve bu her ay için geçerlidir. Bazı bankalar kredi kartı taksitlendirmesini belirli taksit sayısına kadar almayabiliyorlar.

*Kredi kartı harcamaları taksitlendirme, yasal düzenlemeler gereği gıda, alkollü içecek, telekomünikasyon, akaryakıt, kozmetik ve ofis malzemesi sektörlerinde; doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar ve yurt dışında yapılan harcamalarda; hediye kart ve hediye çeki alımlarında geçerli değildir.