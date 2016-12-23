NYSE Composite – NYSE Endeksi

NYSE Compasite Endeks (DJ) – NYSE Endeksi

New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören tüm endekslerin performansını ölçmek amacıyla 1966 yılında kurulmuştur. 3000 hisse senedini kapsayan endeks, aynı zamanda yabancı 385 hisse senedini de içerdiği için uluslararası endeks olarak kabul edilmektedir.

NYSE Composite endeksini oluşturan hisse senetlerinin çok geniş yelpazeden sektörleri temsil etmesi nedeniyle ekonomideki gidişatı, piyasa analizi ve gelecek tahmini yapılması açısında istatistiksel açıdan güçlü veriler üretmektedir.

Dünyanın en büyük on borsası içinde yer alan New York Menkul Kıymetler Borsası endeksi olması açısından da NYSE Compasite endeksi, küresel piyasaların yön belirleyici endekslerindendir.

NYSE Compasite endeksi, seçkin ve piyasa değeri yüksek, gelecek vaat eden güçlü Amerikan şirketlerinin hisselerinden oluşması nedeniyle bu şirketlerin performansından faydalanmak isteyen yatırımcıların en çok işlem yaptığı endeksler arasındadır.