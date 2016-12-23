‘3.5020 altında düşüş hız kazanabilir…’ 23.12.2016

Noel tatili nedeniyle işlem hacminin genel olarak düştüğü piyasalarda USDTRY paritesinde kısa vadeli teknik göstergeler düşüşü desteklemeye başladı. 3.5020 bölgesinin ilk önemli destek haline geldiği USDTRY çiftinde, bu seviyenin altına inilmesiyle düşüşün ivme kazanarak 3.4850 ardından 3.4650 desteklerine doğru sürmesi beklenebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerdeki düşüş eğilimine ve düşük işlem hacmine rağmen USDTRY paritesinde 3.54 direncinin üzerine geçilmesi durumunda, düşüş beklentisi sonlandırılarak 3.56 ardından 3.5950 dirençlerini test etmesi beklenebilir.

Kaynak: Anadolu Yatırım