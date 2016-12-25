Para biriktirmek birçok kişiye göre yetenektir. Geliri artmasına rağmen aynı oranda giderleri artan kişilerin söylemleri aynıdır: Para biriktirmeyi başaramıyorum. Peki para nasıl biriktirilir ve para biriktirme yeteneği nasıl geliştirilir?

Para biriktirmek kişinin hedeflerine ulaşması, kendisin güvende hissetmesi ve geleceğe güvenle bakması açısından çok önemlidir. İnsanlığın doğuşu ile birlikte ihtiyaçların karşılanması ve daha iyi bir yaşam içgüdüsü ile biriktirme duygusu beraber ilerler. Bu kadar önemli olan para biriktirme arzusu ise birçok insan tarafından başarılamaz. Peki para biriktirme yeteneği nasıl gelişir?

Para biriktirme isteğinde kararlılık

Para biriktirmek için öncelikle bu isteğinizde çok kararlı olmanız çok önemlidir. Başarmanın beklide yüzde yüzü bu kararlılığa bağlıdır.

Para biriktirme amacının gücü

Para biriktirme amacınızın hayatınıza sağlayacağı katkının sizin üzerinizdeki etkisi biriktirme arzunuzu körükleyecektir. Biriktireceğiniz parayla yapacaklarınız para biriktirme kararlığınızı etkileyecektir. Çok sevdiği bir kişinin sağlık giderleri için para biriktirme duygusu çok güçlüdür ve başarısızlıkla sonuçlanma oranı ise çok zayıftır. Amacınız eğitim, gezme, çok istediğiniz bir ihtiyacınızın giderilmesi gibi amaçlara ulaşma istediğiniz zayıfsa para biriktirme kararlılığınızdan da taviz verebilirsiniz.

Para biriktirme amacının içselleştirilmesi

Para biriktirmeyi siz mi istiyorsunuz yoksa yakınlarınız mı? İstemediğiniz bir amaç için para biriktirmek kararının uygulanması çok zordur. Sizden istenen bu eylemi uygulayabilmeniz için neden para biriktirmenizi istiyorlar ve bu birikimin sizin yaşamınıza sağlayacağı katkıyı analiz etmenizde fayda vardır. Eğer para biriktirme amacı size büyük değer sağlayacaksa ve sizin için anlamlıysa başarıya ulaşabilir.

Birikim sürecinin planlanması

Para biriktirme süreci bir hafta, bir ay bir yıl veya daha fazla süreci mi kapsıyor. Amacınıza ne kadar sürede ulaşacaksınız. Cep telefonu için belki bir yıllık bir plan gerekirken, araba için üç yıllık bir plan doğru olacaktır. Bütçenizde düzenli olarak birikim yapabileceğiniz para miktarını belirledikten sonra birikim planlaması yapmalısınız.

Para birikimi nerede yapacaksınız?

Biriktirdiğiniz paraya kolay ulaşabilirseniz bu durum başarınızı etkileyebilir. Anlık bir fikir değişikliği ile amacınızdan taviz verebilirsiniz. Bankaya vadeli mevduata yatırmak ya da fon almak, borsada uzun vadeli yatırım yapmak, dominant ve tutumlu annenizin sizin adınıza biriktirmesini istemek, kumbara edinip anahtarını kolay ulaşamayacağınız bir yere koymak gibi öneriler para biriktirme amacınızı uygulamanızı kolaylaştıracaktır. ayrıca bu yöntemler para biriktiriken para kazanmanıza da katkı sağlayacaktır.

Para biriktirmek için nelerden tasarruf edeceksiniz?

Aylık olarak giderinizi belirleyin. Bütçenizde ki gider kalemleri neler? Elektrik, su, doğal gaz, telefon, ulaşım, gıda, giyim, eğitim, üyelikler, sosyalleşme gibi kalemlerin hangisinden nasıl tasarruf edebilirsiniz. Mesela taksi kullanmayarak toplu taşımayı yüzde yüz hayatınıza sokabilir misiniz ya da arabanızı zaman zaman kullanmasanız olur mu? Telefon faturanızı düşürebiliyor musunuz kampanyalı tarifeler mi? iyi bir saç bakım seti alarak evinizde saçlarınızı yapabilir kuaför giderlerinizi azaltabilir misiniz? Sosyalleşmeyi dış mekanlar yerine daha ekonomik mekanlarda gerçekleştirebilir misiniz gibi.

Dostlarınızdan yardım isteyin

Para biriktirmeye başladığınızı ve hedeflerinizi yakınlarınızla paylaşın ve onlardan bu kararı uygulayabilmeniz için yardım isteyin. Böylelikle para harcayacağınız ortamları azaltabilirsiniz.