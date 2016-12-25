İnternetten alışveriş yaparken nelere dikkat edilmeli?

Günümüzde internetten yapılan alışverişler artsa da, birçok insan hala bu konuda şüphe duyuyor ve acaba kredi kartı bilgilerim çalınır mı? Diye endişeleniyor. Siz de internetten alışveriş yapmaya şüpheyle yaklaşıyorsanız bazı noktalara dikkat ederek bu durumundan kurtulabilirsiniz. İşte internetten alışveriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler;

*İnternetten alışveriş yaptığınız sitelerin bilindik olmasına özen gösterin.

*Kişisel bilgilerinizin korunup, korunmadığına dair bilgi edinin.

*Ortak kullanılan bilgisayarlarda online alışveriş yapmaktan kaçının.

*Basit şifrelerden kaçının, şifrenizde küçük, büyük, harf, sayı, noktalama işaretleri kullanın ve şifrenizi bilgisayarınıza kaydetmeyin.

*Alışverişinizin toplam tutarını, fiyata KDV ve kargo bedelinin dahil olup olmadığı inceleyin.

*Kapalı devre, şifreli internet ortamının güvenli bir ortam oluşturduğunu unutmayın.

*Güvenliğiniz için; lisanslı bir anti-virüs güvenlik programı kullanın ve daima bu pogramı güncel tutun.

*Küçük harflerle yazılmış cümlelere, metinlere dikkat edin.

*İnternetten alışveriş yaparken ürünü alacağınız e-ticaret sitesinin SSL sertifikası olup olmadığına dikkat edin.

*Satın aldığınız ürünün hasarlı olması halinde nereyle, nasıl irtibat kuracağınızı göz ardı etmeyin.

*Tedbir amaçlı limiti düşük kredi kartı veya sanal kart kullanmanız daha da yararlı olabilir.

*E-ticaret sitesinde adres, künye ve gerektiğinde başvurulacak yetkililerin isim iletişim numaralarının olup, olmadığını kontrol edin.

İnternetin yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde yaşıyoruz. Hemen hemen herkesin evinde bir bilgisayar var. Böyle bu durumda her işimizi internetten halledebiliyoruz. Bankacılık ve alışveriş bunların başında geliyor. Tabii bir kısım da internetten alışverişe sıcak bakmıyor. Buna neden olarak; denemeden ve dokunmadan satın alma alışkanlığından vazgeçilememesi, sipariş verilmesine rağmen ürünün alıcıya ulaşmaması, ürünün vaat edilen kalitede olmaması, kredi kartı bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi gösterilebilir.

İnternette alışveriş yapan sayısının her geçen gün artırdığını düşünürsek, e-ticaret sitelerinin pek çoğu da buna karşılık yeni uygulamalar geliştiriyor. Kredi kartının yanı sıra havale ve banka kartı ve yöntemiyle de alışveriş imkanı sunan siteler, bir takım güvenlik tedbirleri alarak kullanıcıların güvenli bir şekilde alışveriş yapmaları için çaba gösteriyor.