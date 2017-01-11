BIST TUM 100 – XTUMY Endeksi

BIST TUM 100 Endeksi – XTUMY

XTUMY işlem kodu ile gösterilen BIST Tüm 100 Endeksi, BIST Tüm Endeksi’ne dahil olup da, BIST 100 Endeksinde yer almayan hisse senetlerinden oluşur.

BIST Tüm 100 Endeksi’nde ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. (ADNAC), AKSİGORTA A.Ş. (AKGRT), ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ALCAR), ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (ANHYT), ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASUZU), BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. (BANVT), BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş. (BOSSA), DENİZBANK A.Ş. (DENIZ), EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (EGSER), FİNANSBANK A.Ş. (FINBN), KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRDMB), PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (PETUN), SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. (SANKO) gibi şirketlerin hisse senetleri bulunmaktadır.