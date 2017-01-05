Para kazanmanın ilginç yollarını uygulayarak ekstra gelir elde edebilir ve her ay biriken faturalar, bitmek bilmeyen mutfak masrafları ve kişisel harcamalar konusunda elinizi biraz da olsa rahatlatabilirsiniz. Unutmayın; farklılık her zaman iyidir!
İlginç yolları deneyin para kazanın
Para kazanmak ve kazanılan parayla hayal edilen şeyleri almak muazzam olmaz mıydı? Hem de bunu sıra dışı ilginç bir yolla yapmak nasıl olurdu? Gözünüzün önünde bir canlandırın. Canlandıramıyorsanız şimdi sizinle ilginç para kazanma yollarını paylaşabiliriz. İşte para kazanmanın en ilginç yolları:
1Slogan Bularak Para Kazanın
Para kazanmanın ilginç yollarının başında slogan bulmak geliyor. Evet, slogan bularak para kazanmanız artık mümkün! Reklam sloganlarını beğenmiyor ve sürekli “bu şöyle olmalıydı” diyorsanız ya da yeni açılan bir yerin ismini beğenmeyip alternatifler düşünerek beyin fırtınası yapıyorsanız bu iş tam siz göre. Yabancı sitelerde bu işten para kazanan birçok insanlar var. Bu siteleri araştırarak zevk alarak yapabileceğiniz bir kazanç imkanı yaratabilirsiniz.
2Müzik Dinleyerek Kazanç Sağlayın
Müzik dinleyip üstüne kazanç sağlamak mı? Şimdi müzik dinleyerek para kazanmanın tam zamanı. Nasıl mı? Yeni şarkılar dinleyerek, şarkılar hakkında yorumlarınızı ve eleştirilerinizi paylaşarak müzik sektörüne katkı sağlayabilirsiniz. 90 saniyelik müzik kayıtlarını dinleyerek başlangıçta 10 dolar gelir elde edebilirsiniz. İşe ilk başladığınızda küçük miktarlar ardından firmalar sizin yorumlarınıza önem verdikçe kazancınızda da bu doğrultuda artış meydana gelebilir.
3Saçınızı Paraya Dönüştürün
Çok uzun saçlarınız varsa bunu paraya dönüştürebilirsiniz. Kadınlar tarafından özellikle postiş, peruk, kaynak gibi sektörler oldukça ilgi görüyor. Güzellik ve bakımın her daim ön planda olduğunu düşünürsek bu sektörlere yönelerek para kazanabilirsiniz. Bunun yanı sıra güçlü, sağlıklı ve çabuk uzayan saçlarınız varsa saçınızı kuaförlere satarak ekstra gelir elde edebilirsiniz.
4 Şarkı Sözü Yazın
Müziği seviyor ve yazı yazmaya adeta aşıksanız şarkı sözleri yazarak gelir sağlayabilirsiniz. Tabii bunun için de güçlü bir iletişim ağı oluşturmalısınız. Şarkı sözlerini güçlü bağlantılar kurarak ünlü isimlere satabilir belki de milyonların diline pelesenk olacak işlere imza atabilirsiniz. Pes etmeden harekete geçerseniz bu yolla para kazananlardan biri de siz olabilirsiniz.
5T-Shirt Giyin Para Kazanın
T-Shirt giyerek para kazanan isimlere verilecek ne güzel örnek; Jason Sadler. Sadler ilk olarak bazı firmaların logosu bulunan t-shirtler giyerek para kazanmayı düşledi. Ardından bu firmaları para ödemeye ikna edecek ve logolu t-shirtler giyerek dolaşacaktı. Sadler’ın bu fikri iyi bir çıkış yaptı, kısa sürede işi büyüttü ve birçok kişiyi istihdam etti. Siz de doğru kanallarla iletişime geçerek sadece T-Shirt giyerek para kazanmanın ilginç yollarından birini deneyebilirsiniz.