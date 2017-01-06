Küreselleşme ile birlikte çok uluslu şirketlerin farklı ülkelerde iştirak ve bağlı şirketlerin oluşması konsolide bilançoları yatırımcının önüne daha çok getirmeye başladı. Peki, konsolide bilanço nedir?

Globalleşmenin en büyük göstergesi belki de zaman ve mekan sınırlarının ortadan kalkarak modern bilgi iletişim kanlarının ön plana çıkması. Bugün birçok şirket dünyanın öbür ucundaki karlı şirkete ortak oluyor, şirket evlilikleri yapıyor hatta ülkelerin karlı ve büyüyen sektörlerine yatırım yapıyor. Dolayısıyla daha önce kamuda ve özel sektörde holdinglerin muhasebelerinde izlediğimiz konsolide bilançolar son 10 – 15 yıllık süreçte çok sık olarak neredeyse halka açık tüm şirketlerin bilançolarında karşımıza çıkıyor.

Konsolide bilançoların analizi, yorumlanması ve değerlendirmesi borsa yatırımcısı açısından karışık olarak algılanıyor. “Konsolide bilanço nedir” araştırmasına giren yatırımcı bu konuda genelde teknik tanımlarla karşılaştığından yorumlama da zorlanabiliyor. Konsolide bilançoyu yatırımcılara özel olarak en basit ve en genel hali ile tanımlamaya çalışalım.

Konsolide bütçe, ticari ortaklık ve ilişki içerisinde olan şirketlerin aynı tarih ve aynı döneme ait bilançolarındaki aynı kalemleri karşılıklı olarak birleştirmeleri anlamına geliyor. Mesela a ve B şirketinin personel giderlerini ya da karlarını birleştirerek göstermesi gibi.

Konsolide bilanço tutan şirketler tüm muhasebe kalemlerini karşılıklı olarak birleştiriyor. Sadece gelir kalemlerini ya da sadece gider kalemlerini birleştirerek bilançoyu farklı göstermeye çalışmak mümkün değil.

Konsolide bilanço, kamu sektöründe ise çok kullanılan bir yöntem. Kamuda ise genel ve katma bütçelerin birleştirildikten sonra bu toplamdan hazine v devlet yardımlarının düşürüldüğü bilançolar için kullanılıyor.