Piyasalar güne nasıl başladı? 02.02.2017

Japonya ve Hong Kong, Asya hisselerinin düşüşüne öncülük etti. Dolar, Çarşamba günü üç günden beri ilk kez yükselmesinin ardından, önemli paraların tamamı karşısında değer kaybederek, kayıplarını genişletti. Avustralya Doları, dış ticaret verisinin beklentileri aşmasıyla birlikte, yaklaşık üç ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Petrol varil başına 53 doların üzerinde kazançlarına ara verirken, altın yükseliş kaydetti. Çin piyasaları geçtiğimiz Cuma günü başlayan tatilin devam etmesiyle nedeniyle kapalı olmayı sürdürüyor.

Fed, ABD’de tüketiciler ve işletmeler arasındaki güvenin yükseldiğini belirterek, işgcü piyasasının sıkılaşmasıyla birlikte faizleri kademeli olarak artırma isteğini tekrarladı. Şimdi ise yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve geldiğinden bu yana oluşan belisizliğin etkisiyle hisse senedi endekslerinin zirve seviyelerinden gerilemesi ardından, Cuma günü ABD’de açıklanacak olan istihdam verisine bakıyor olacak.

Sydney’de Commonwealth Bank of Australia kıdemli Döviz stratejisti Elias Haddad, “Trump yönetiminin korumacı tavrı ve ayırıcı siyasi yaklaşımı mali teşvik önlemlerinin rayından çıkabileceğine ililşkin endişeleri artırdı. Dolar, kısa vadede defansif olmaya devam edecek” dedi.

Hisse senetleri

MSCI Asya Pasifik Endeksi, Tokyo saatiyle 13:35’te yatay seyretti. Endekste yükselen her bir hisseye karşılık, ikiden fazla hisse düşüş kaydetti.

Japonya Topix Endeksi, yüzde 1 gerilerken, Hong Kong Hang Seng Endeksi yüzde 0.6 düştü. Avustralya S&P 500/ASX 200 Endeksi yüzde 0.4 azaldı.

Para birimleri

Doların 10 önemli para karşısındaki değerini takip eden Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.3 düştü.

Yen, Çarşamba günü üç günden beri ilk kez düşmesi ardından Perşembe günü dolar karşısında yüzde 0.5 yükselerek 112.68 seviyesinden işlem gördü.

Emtia

WTI Petrol vadeli kontratları, Çarşamba günü yüzde 2 yükselmesi ardından, Perşembe günkü işlemlerde yüzde 0.6 düşerek varil başına 53.56 dolara geriledi. Petrol fiyatlarının gerilemesinde, ABD stoklarının üç ayın zirvesine çıkması etkili oldu.

Altın, Çarşamba günü üç ygünlük yükselişine ara vermesi ardından Perşembe günü yüzde 0.5 değer kazandı ve onz başına 1,215.81 dolardan işlem gördü.

Tahviller

ABD’de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi 1 baz puan düşerek yüzde 2.46’ya geriledi. Gsöterge tahvilin faizi, Çarşamba günü 2 baz puan yükselmişti.

Kaynak: Bloomberg HT