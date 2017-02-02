‘Teknik Göstergeler Aşırı Satıma Yaklaşıyor’ 02.02.2017

Dünkü FOMC toplantısından beklenildiği gibi faizlerde değişikliğe gidilmezken, açıklanan metinde tüketici güveni ve ekonomik güvenin son zamanlarda yükseldiği, enflasyon beklentilerinde ise orta vadede hedeflerine ulaşılacağı açıklandı. • Diğer taraftan ABD’den gelen veriler beklentinin üzerinde gerçekleşirken, Türkiye’de imalat PMI Ocak ayında yükseldi. • Bugün yurt içinde veri açısından sakin bir gün olacak. ABD’de ise haftalık işsizlik başvuruları rakamları takip edilecek. • Göstergelerin aşırı satım bölgesine yaklaştığı parite için 3.7500 seviyesi 13 Ocak dip seviyesini oluşturan 3.7202 öncesindeki destek noktasını oluşturuyor. • Olası yükselişlerde ise 3.8000 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: Deniz Yatırım