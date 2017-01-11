Piyasalar güne nasıl başladı? 11.01.2017

Asya hisse senetleri, Çin’de fiyat artışlarının hızlandığına ilişkin işaretlerin metal ve diğer emtiayı desteklemesinin ardından, madencilik sektörü hisseleri öncülüğünde ralli yaptı.

Asya’da ham madde üreticilerinin hisseleri, Çin’de Salı günü açıklanan üretici fiyatları verisindeki artışın ardından, bakırdan demir cevherine, madenlerdeki artışın desteği ile yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. hafifçe yükselmesine karşın, OPEC’in üretimi kıstığı bir ortamda, ABD’de üretimin artacağına ilişkin tahminin endişeleri artırması sonucu bir ayın en düşük seviyesi yakınında kaldı. Hong Kong hisse senetleri yükselişini beşinci güne yayarken, yen iki günlük yükselişin durdurdu.

Çin’de üretici fiyatlarının Aralık ayında yıllık bazda son beş yılın en hızlı artışını göstermesi, dünyanın ikinci en büyük ekonomisinin arz zincirleri yoluyla tüm dünyaya enflasyon ihraç edeceği beklentilerini artırmasından dolayı, sanayi metalleri ve diğer ham maddelerdeki kazançları destekledi. Bu veri, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın büyümeye öncülük veren politikalarına ilişkin iyimserliğin azalmasının ardından ABD piyasalarına yayılan temkinli atmosfer ortamında geldi. Yatırımcılar Trump’ın bugün yapacağı basın toplantısında politika görünümüne ilişkin detayları izleyecek.

Tokyo’da Shinkin Asset Management Co. baş fon yöneticisi Naoki Fujiwara, “Çin’in ekonomisindeki istikrarı sürdürmesini bekliyorum”, dedi ve “Orta ila uzun vadede, aralarında değerli metallerin bulunduğu emtia grubu için, Çin’in iç talebinden kaynaklanan yatırımlar olacak. Piyasanın Trump’ın basın toplantısına nasıl tepki vereceğini şu anda bilmiyoruz. Bu nedenle bekle-gör durumundayız” şeklinde görüş bildirdi.

Hisse Senetleri

*Dolar bazında MSCI Asya Pasifik Endeksi, ham madde hisselerinin yüzde 1.7 ve Japonya’da Topix Endeksi’nin yüzde 0.5 yükselmesi ile birlikte, Tokyo saati ile 11:52’de yüzde 0.2 yukarıda seyrediyordu.

*Madencilik ve teknoloji hisseleri, Australya’da S&P/ASX 200 Endeksi’nin yüzde 0.4 yükselmesine öncülük etti. Kospi Endeksi Seul’de yüzde 1.3 yükseldi ve Yeni Zelanda hisseleri yükselişini üçüncü güne taşıdı.

*Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.7 yükseldi ve çıkışını beşinci güne taşıyarak Temmuz ayından bu yana en uzun yükseliş serisini gerçekleştirmeye yöneldi. Hong Kong’da işlem gören Çin hisselerini içeren Hang Seng China Enterprises Endeksi yüzde 0.7 yükseldi. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.2 geriledi.

*Standard & Poor’s 500 (S&P 500) e-mini vadeli kontratları fazla değişmedi. S&P 500 Endeksi Salı günü değişmeden kapandı. Dow Jones Endeksi yüzde 0.2 düşerek 19,855.53 puandan günü tamamladı.

Para Birimleri

*ABD’de para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.2 yükseldi.

*Yen dolar karşısında, yüzde 1’in üzerindeki iki günlük yükselişin ardından yüzde 0.4 zayıflayarak 116.22 seviyesine indi.

*Kore para birimi won yüzde 0.2 düşüşle 1,197.88 seviyesine inerken, Türk Lirası yüzde 0.6 değer kaybetti.

Tahviller

*Avustralya’nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, Salı günü beş baz puan düştükten sonra, iki baz puan ya da 0.02 yüzde puanı yükselerek yüzde 2.73’e çıktı.

*ABD’nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi bir baz puan yükselerek yüzde 2.39’a tırmandı.

Emtia

*Batı Teksas ü (WTI), önceki iki seansta yaklaşık yüzde 6 düştükten sonra yüzde 0.3 yükselerek varil başına 50.95 dolara çıktı.

*Analistlerin ABD’de s toklarının geçen hafta 1.5 milyon varil arttığına ilişkin tahminleri, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan ve Azerbaycan’ın üretim kısıntısı konusunda varılan anlaşmaya uyacaklarına ilişkin iyimserliğe ağır bastı. ABD’de resmi s tok verisi Çarşamba günü açıklanacak.

*Demir cevheri vadeli kontratları Salı günü yüzde 5 yükseldikten sonra yüzde 2.8 daha değer kazandı. Bakır yüzde Londra’da yüzde 3’lük yükselişin ardından fazla değişmedi.

*Spot Altın fiyatları yüzde 0.1 düşüşle ons başına 1,186.74 doalra indi, ancak Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesi yakınında seyretti.

Kaynak: Bloomberg HT