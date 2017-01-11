‘Fed 2017’de 2 ya da 3 kez faiz artıracak’ 11.01.2017

DoubleLine Capital CIO'su Gundlach, Fed'in 2017 yılında iki ya da üç kez faiz artırımına gideceğini vurguladı.

DoubleLine Capital CIO’su Jeffey Gundlach, yatırımcılara yönelik internet üzerinden gerçekleştirdiği bir yayında “ABD’de 10 yıllık hazine tahvillerinin faizinin 2020 yılında yüzde 6 olacağını tahmin etmek aşırı olmaz.” dedi.

Fed‘in daha az rahat hissetmesi gerektiğini belirten Gundlach, yaptığı değerlendirmede Fed’in 2017 yılında iki ya da üç kez faiz artırımına gideceğini tahmin etti.

Gundlach’a göre enflasyon 2017 ortasına kadar yüzde 2.5’in üzerine tırmanabilir.

Bu yıl ya da yakın bir zamanda resesyon ihtimali görmeyen Gundlach’a göre Trump, uzun bir süredir devam eden yüzde 2’lik büyümeden çıkışa öncülük edecek.

Gundlach, ABD tahvillerindeki yükselişin, faizlerinin yüzde 3’e ulaşmasıyla son bulacağını düşünüyor.

Kaynak: Bloomberg HT