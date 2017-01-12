Piyasalar güne nasıl başladı? 12.01.2016

Dolar, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın düzenlediği basın konferansı ardından mali teşviğe ilişkin yatırımcı beklentilerinin azalması ardından, ABD hisse senedi vadelileri ile zayıfladı ve hazine tahvilleri yükseldi. fiyatları düşerken, Altın değer kazandı.

ABD Doları, önemli paraların çoğu karşısında değer kaybetti. ABD’de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, Donald Trump’ın seçim zaferinden bu yana gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında mali teşviğin detaylarının açıklanmasına ilişkin beklentileri karşılayamaması ardından, Kasım ayından bu yana görülen en düşük seviyesine geriledi. S&P 500 endeks vadeli kontratları düştü; güçlü yen ve ilaç üreticilerindeki satış dalgası Japonya hisse senetlerini aşağı çekti. , bir aydan uzun bir sürenin en güçlü yükselişi ardından geri çekildi. Altın kazançlarını dördüncü güne taşıdı.

Sydney’de CMC Markets Plc. baş piyasa stratejisti Michael McCarthy, “Piyasalar, mali teşvik planlarının detayı konusunda hayal kırıklığına uğradı. Son dönemdeki olumlu hareketlerin sağlam temelli olmadığı ve hızlı bir şekilde çözülebileceğine ilişkin giderek artan bir endişe hakim” dedi.

ABD Doları’nın 10 önemli para karşısındaki değerini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Tokyo saatiyle 13:50’de yüzde 0.3 geriledi. Gösterge, Fed’in 4 Aralık’taki kararından bu yana yaklaşık olarak yatay seyrediyor.

Yen, dolar karşısında yüzde 0.7 yükselerek 114.65 dolar seviyesinden işlem gördü. Japon Yeni, geçtiğimiz dört günde yüzde 2’nin üzerinde değer kazandı.

S&P endeks vadeli kontratları yüzde 0.3 geriledi. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.6 yükseldi. Endekste bulunan 580 hisse senedi düşerek, 380 şirket yükseldi.

Japonya Topix Endeksi, yüzde 1.1 düştü. Hong Kong’da Hang Seng Endeksi beş günlük yükselişin ara vererek yüzde 0.3 geriledi. Shanghai Bileşik Endeks, yüzde 0.2 yükseldi.

ABD’de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi 4 baz puan düşerek yüzde 2.33’e geriledi ve 30 Kasım’dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

WTI , Çarşamba günü yüzde 2.8 değerk azanmasının ardından, Perşembe günü yüzde 0.2 düşerek varil başına 52.15 dolar seviyesine geriledi.

Spot piyasada işlem gören Altın, kazançlarını dörüdüncü güne taşıdı ve yüzde 0.5 yükselerek onz başına 1,197.30 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Kaynak: Bloomberg HT