‘Dolar/TL’de Stratejiye Dikkat’ 12.01.2017

Bu hafta, Türk Lirası %4’e yakın değer kaybederek, GOÜ’ler arasında en sert negatif ayrışan para birimi olarak karşımıza çıkmakta. TL’deki kırılgan yapının sürüyor olması, Dolar/TL’nin de yukarı yönde sert hareketlenmesine neden olmaya devam ediyor. Dolar endeksi, dün 102 seviyesinin üzerinde seyrini sürdürdü ancak çok güçlü olamadı ve bu sabah 101.50 çevresinde tutunmayı sürdürüyor. Dolar endeksinin, bir miktar geri çekilmesi, gelişmekte olan ülke piyasalarının bir miktar nefes almasını kolaylaştırıyor. TL ve Brezilya Reali dışında diğer GOÜ’ler Dolar karşısında biraz daha ılımlı seyrediyor. GOÜ’lerdeki görünümün etkisi de şimdilik Dolar/TL’nin yukarı yönde sert ivmelenme hızını biraz kesmiş diyebiliriz. Ancak, unutmamak gerekir Dolar/TL’nin yükselişinin ana nedeni Türkiye’deki gelişmeler ve TL’nin değer kaybediyor olması bu nedenle Dolar/TL’nin yukarı yönde tepki verme isteği hala sürüyor. Veri takvimi açısından, bugün dış piyasada Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Dolar/TL paritesi, dün 3.94 ile rekorunu tazeledi. Bu sabah, 3.88-3.89 aralığında yatay seyirler izliyoruz. Teknik olarak, yükselen kanal içerisinde hareketini sürdüren paritede kanalın üst sınırı 3.92’den geçmekte. Paritenin, bu direnç seviyesini aşması 3.94 ve üzeri yeni bir rekor denemesine neden olabilir. Bu nedenle, stratejilerinizde dikkatli olmanızda yarar var. Geri çekilmelerde, 3.85 ve altı kapanışlar aşağı yönde baskı yaratabilir.

Dirençler: 3,8940/ 3,92 / 3,94

Destekler: 3,85/3,82/3,80

Kaynak: İntegral Menkul